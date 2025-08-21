Prisión provisional para una pareja detenida en Pinoso (Alicante) por cultivar marihuana y vender drogas

Imagen del operativo de la Guardia Civil en la vivienda de Pinoso - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Novelda (Alicante) ha decretado el ingreso en prisión provisional para un hombre y una mujer de 35 años detenidos por la Guardia Civil acusados de cultivar marihuana, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico en el municipio de Pinoso.

Las investigaciones se iniciaron desde el puesto de la Benemérita en esta localidad, tras conocer que en las inmediaciones de una vivienda se estaban llevando a cabo ventas al menudeo de sustancias estupefacientes.

Con la finalidad de identificar y detener a los presuntos responsables, se puso en marcha la operación Belai. En una primera fase, los agentes lograron identificar la casa desde la que presuntamente se realizaban dichas ventas, así como a sus moradores.

Durante las vigilancias, se constató la existencia de un enganche ilegal de electricidad, oculto a través del tejado de la vivienda, lo que reforzó las sospechas de la actividad ilícita, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Una vez reunidos los indicios suficientes, se realizó un registro domiciliario en el que participaron efectivos del Área de Investigación del Puesto de Sax y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante.

En el interior de la vivienda, los agentes intervinieron 35,7 gramos de cocaína, 31 plantas de marihuana, 528 gramos de cogollos de marihuana, 1.925 gramos de picadura de marihuana, material utilizado para el pesaje y la manipulación de la droga, 140 euros en efectivo, cuatro armas de aire comprimido y un patinete eléctrico. También se incautaron de cierta documentación con anotaciones de ventas de droga y que está siendo analizada por los agentes.

Tanto el hombre como la mujer cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio y fueron arrestados como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.