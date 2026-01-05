La probabilidad de precipitaciones y nevadas débiles en el interior marca la víspera de Reyes en la Comunitat Valenciana

Predicción del tiempo para este lunes 5 de enero de 2026 - AEMET

VALÈNCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La probabilidad de precipitaciones y nevadas débiles en el interior marcarán la víspera de Reyes en la Comunitat Valenciana en una jornada en la que los cielos estarán cubiertos en general, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las lluvias serán aisladas en el tercio norte de madrugada, pero en el resto del territorio valenciano serán más probables y abundantes cuanto más hacia el sur, apuntan desde Aemet.

Por su parte, la cota de nieve bajará hasta situarse en torno a 500 metros en el tercio norte, 1200-1400 bajando a 500-1000 en la zona central y 1600-1800 bajando a 800-1000 en el tercio sur, sin descartar espesores de unos dos centímetros en puntos del interior.

Respecto al viento, en el norte de Castellón soplará moderado del noroeste; en el resto del litoral, del norte y nordeste moderado; y en el resto, flojo de dirección variable con predominio de la componente norte, con intervalos de moderado.

Mientras, las temperaturas experimentarán descensos generalizados y se esperan heladas débiles en el interior. En concreto, los termómetros marcarán 12º de máxima en Alicante, 11º en València y 10º en Castelló de la Plana, con mínimas de 8º, 6º y 7º, respectivamente.