La Procesión General pone el broche final a la fiesta del Corpus en València en su 700 aniversario

Misa Pontifical del Corpus Christi - VICTOR GUTIÉRREZ/ARZOBISPADO DE VALENCIA

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

València ha vivido este domingo una de sus fiestas más importantes, el Corpus Christi, conocida como la 'festa grossa' de la ciudad, una celebración que cumple en este 2026 su 700 aniversario. La Procesión General ha puesto el broche final a un fin de semana de actos festivos que han compartido parte de su escenario, la Plaza de la Virgen, con la acampada de docentes que desde el pasado lunes ocupan parte de este espacio en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria.

Según ha informado el Ayuntamiento de València, la celebración del Corpus Christi ha reunido a "miles de valencianos" en las calles del centro de la ciudad, en todos los actos tradicionales de la 'festa grossa' que se prepara para ser declarada patrimonio cultural inmaterial por la Unesco.

La celebración se ha visto marcada esta semana por la coincidencia de la acampada de los docentes que desde el pasado lunes ha ocupado la plaza y por reproches entre Ayuntamiento de València y Delegación del Gobierno por esta cuestión. Desde el miércoles la asamblea de los profesores acampados decidió "reubicarse temporalmente" en la misma Plaza para "facilitar el correcto desarrollo de la festividad, en un año tan importante como este, en el que se cumplen los 700 años".

Asimismo, el viernes manifestó su "compromiso" con "la convivencia y el respeto a las expresiones culturales propias de la sociedad valenciana" y subrayaba haber puesto "todas las medidas al alcance por no obstaculizar el correcto desarrollo de la celebración del Corpus", que se ha llevado a cabo sin ninguna incidencia.

Durante la Procesión General de este domingo por la tarde, con las calles del centro adornadas para la ocasión, un numeroso grupo de docentes ha exhibido a la altura del Mercado Central, al paso de la comitiva, chalecos amarillos en defensa de la educación pública y mostrado las camisetas verdes en apoyo de la huelga.

Otro grupo ha pasado, tras la ambulancia y la comitiva, por el recorrido de la procesión. Una vez acabados los actos, la acampada ha vuelto a ocupar el centro de la Plaza de la Virgen: "Después de un fin de semana de plaza compartida, recuperamos el espacio y continuamos con la lucha", han señalado en redes sociales.

ACTOS

La jornada ha comenzado con la Misa Pontifical en la Catedral, a la que asistido la alcaldesa de València, María Jose Catalá. A continuación, se ha celebrado la Cavalcada del Convit, y por la tarde la Procesión General, eje central de la celebración y en la que procesiona la Custodia más grande del mundo.

Como novedad de la procesión, este año se ha introducido la presencia de coros distribuidos a lo largo del recorrido, en diferentes puntos estratégicos, que han actuado al paso de la custodia.

Catalá, que ha participado junto con otros ediles de la corporación, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, y otros consellers, ha destacado que "el alcalde o alcaldesa de València, sea quien sea y en cualquier momento, tiene la responsabilidad, el deber y también el privilegio de proteger, participar, engrandecer y asistir a esta celebración que forma parte de nuestra historia colectiva y de nuestra manera de entender València en un año tan especial y significativo como es el 700 Aniversario de la 'Festa Grossa' de la ciudad".

ORNAMENTACIÓN FLORAL

Para celebrar el 700 aniversario de la fiesta, el tapiz floral que adorna la fachada de la Basílica de la Mare de Déu, obra de la empresa Decourba, recrea algunos de los símbolos más representativos de esta celebración. Además, casi 50 mamposteros florales visten las calles de Caballeros, Micalet, Cabillers, Bolsería, Avellanas, plaza del Mercat, María Cristina, la Paz y San Vicente.

Además, este año se han instalado siete monumentos florales a lo largo del recorrido de la procesión, composiciones diseñadas por el Gremio de Floristas bajo la coordinación de Juan Lluesma y ubicadas en la plaza de Manises, plaza del Tossal, entorno de la Lonja, avenida de Maria Cristina con la calle de San Vicente, Iglesia de San Martín, calle del Mar y Palacio Arzobispal.

Catalá ha subrayado que el Ayuntamiento de València ya ha iniciado la tramitación para que el Corpus Christi de València obtenga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional y "dar continuidad así al reconocimiento autonómico concedido en 2019".

Igualmente, el Ayuntamiento trabaja junto con las administraciones y entidades competentes "para impulsar las iniciativas necesarias que permiten avanzar hacia el reconocimiento del Corpus Christi de València como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco".

Según ha subrayado el consistorio en un comunicado, los dos procedimientos "forman parte de una misma estrategia orientada a reforzar la protección, difusión y proyección de una celebración que constituye uno de los principales referentes históricos y patrimoniales de la ciudad".

"ABSOLUTA NORMALIDAD"

El concejal de Compromís en el consistorio Pere Fuset ha celebrado en un comunicado que el Corpus y las reivindicaciones del profesorado "hayan convivido con absoluta normalidad demostrando que València es una ciudad madura y plural donde se puede convivir".

"El VII Centenario del Corpus ha vuelto a demostrar la fuerza de un patrimonio de toda la ciudad que, a pesar de la negativa inicial de PP y Vox, conseguiremos que también lo sea de la humanidad", ha indicado y ha reprochado que el equipo de gobierno "no ha estado a la altura" porque "siete siglos no se cumplen todos los días y cuesta señalar una sola iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para conmemorar una fecha tan excepcional".

"El Corpus merece mucho más. Merece menos fotos y más trabajo por parte de una alcaldesa que solo ante la insistencia de Compromís corrigió su negativa a trabajar por la candidatura a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad", ha afeado.