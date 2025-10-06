La producción industrial baja un 1,2% en agosto en la Comunitat frente a una subida del 0,4% a nivel nacional

GRÁFICOS: Enlace con listado de gráficos disponibles al final del texto.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 1,2% interanual el pasado mes de agosto en la Comunitat Valenciana, 1,6 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 0,4%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial crece en ocho comunidades autónomas y cae en otras nueve. Andalucía (+8,4%), Castilla y León (+3,5%) y Cantabria (+2,6%) fueron las que experimentaron mayores incrementos, mientras que en el lado opuesto se sitúan País Vasco, La Rioja y Navarra con retrocesos de un 7,9%, 7,5% y un 6,2%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en la Comunitat Valenciana ha bajado un 1,3%, frente a una incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 3,2% con un descenso del 22,7%en el caso de los duraderos y un 1,3% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 20%, los bienes intermedios anotaron un 0,2% más y los de la energía, un 8,4% más.

