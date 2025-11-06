La producción industrial baja un 3,3% en septiembre en la Comunitat frente a una subida del 4,5% a nivel nacional

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 3,3% interanual el pasado mes de septiembre en la Comunitat Valenciana, 7,8 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 4,5%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Castilla y León (+17%), Andalucía (+11,2%) y Canarias (+8,7%) con tasas interanuales más grandes, excepto en la Comunitat Valenciana en donde el índice disminuyó un 3,3% y en País Vasco con una disminución del 2,8%.

En lo que va de año, la producción industrial en la Comunitat Valenciana ha disminuido un 1,6%, frente a una incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 0,2% con un descenso del 1,7%en el caso de los duraderos y un 0,1% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 30,3%, los bienes intermedios anotaron un 7,7% más y los de la energía, un 3,6% menos.

