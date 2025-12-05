La producción industrial sube un 0,8% en octubre en la Comunitat, 0,8 puntos menos que la media nacional

Archivo - Trabajador en una de las empresas del Polígono Industrial Fuente del Jarro (Paterna) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha subido un 0,8% interanual el pasado mes de octubre en la Comunitat Valenciana, 0,8 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 1,6%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial sale así de cifras negativas en Comunitat.

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en nueve comunidades autónomas y cae en otras ocho. Andalucía (+16,6%), Castilla y León (+7,2%) y Extremadura (+6,1%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan Galicia, La Rioja y Asturias con retrocesos de un 6,4%, 4,8% y un 3,8%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en la Comunitat Valenciana ha caído un 1,4%, frente a una incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 2,1% con un descenso del 2%en el caso de los duraderos y un 2,5% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 13,8%, los bienes intermedios anotaron un 10,9% más y los de la energía, un 10,5% menos.

