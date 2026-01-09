La producción industrial sube un 1,1% en noviembre en la Comunitat, 0,7 puntos menos que la media nacional

Archivo - Trabajador en una de las empresas del Polígono Industrial Fuente del Jarro (Paterna) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 1,1% interanual el pasado mes de noviembre en la Comunitat Valenciana, 0,7 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 1,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Comunitat Valenciana y encadena dos meses de crecimiento.

La tasa anual de la producción industrial aumenta en nueve comunidades autónomas y disminuye en otras 8. Castilla y León (+12,8%), Andalucía (+11%) y Castilla-La Mancha (+3,3%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado contrario se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 8,4%, 5,3% y un 3,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en la Comunitat Valenciana ha caído un 1,2%, frente a una incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 4,4% con un descenso del 2,7%en el caso de los duraderos y un 5,3% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 3,9%, los bienes intermedios anotaron un 4,4% más y los de la energía, un 7,1% menos.

