El programa educativo Go-Educa amplía su oferta con una jornada y nuevas "aventuras"

El programa educativo GO-Educa, puesto en marcha por Global Omnium en 2018 para "acercar a los más jóvenes el conocimiento del ciclo integral del agua y reforzar la educación ambiental", incorpora novedades con el fin de "enriquecer la oferta que se da a los colegios e institutos valencianos".

Estas mejoras, explica la entidad en un comunicado, afectan a todos los niveles educativos. Por ejemplo, para los cursos de primaria se ha preparado una jornada en la que se pretende concienciar --mediante una propuesta didáctica y divertida-- en las consecuencias y el calado de la huella hídrica en todos los procesos de producción.

Además, el personaje de Drop --que ya viene funcionando como mascota habitual en GO-Educa-- ampliará sus aventuras hacia el ámbito de la ciencia para promover a los alumnos de infantil la curiosidad científica.

La organización destaca también el nuevo programa de Los Foros del Agua en la que mediante los juegos de rol y la interactividad se propone sumergir a los estudiantes en la complejidad de la gestión hídrica.

Solo durante el curso 2024-2025, GO-Educa ha logrado formar a un total de 18.000 personas, lo que representa un crecimiento del 120% con respecto al curso anterior. El aumento ha sido especialmente notable en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria-bachillerato, donde se ha registrado un crecimiento sostenido año tras año.

GO-Educa ha organizado y desarrollado más de 800 actividades educativas en las aulas de los centros escolares, consolidando un catálogo estable de 14 proyectos educativos adaptados a diferentes edades y necesidades.

A esta oferta se suman iniciativas singulares como Gotas de historia, que acercan la cultura del agua desde distintas perspectivas y enriquecen la experiencia formativa. El impacto alcanzado es amplio y diverso, reuniendo a miles de participantes comprometidos con la educación y la sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD Y EDUCACIÓN

La oferta formativa de GO-Educa se ha fortalecido con programas de calidad, entre ellos con la plataforma educativa online y los cursos que desarrolla en la formación del profesorado a través del Cefire de la Conselleria de Educación, lo que ha permitido ampliar las oportunidades de capacitación docente y garantizar una formación alineada con los retos actuales en sostenibilidad y educación.

Los eventos ambientales también han tenido protagonismo realizados en el marco de celebraciones como el Día Mundial del Agua, Día Mundial del Medioambiente; o la inauguración de fuentes de agua en espacios públicos. Con este balance, GO-Educa reafirma su compromiso de educar para transformar, demostrando que el conocimiento y la sensibilización son claves para garantizar un futuro sostenible.

En sus siete años de recorrido, GO-Educa se ha consolidado como un referente educativo, combinando jornadas formativas, actividades de divulgación, proyectos ambientales y visitas a instalaciones estratégicas. Su impacto se mide tanto en la cantidad de participantes como en la diversidad de públicos alcanzados.