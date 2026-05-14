Un programa especial nocturno y el concierto de Emilia y Pablo en el IVAM para celebrar el Día de los Museos

Fachada IVAM - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut València d'Art Modern (IVAM) celebra el Día Internacional de los Museos, que este año tiene como lema 'Museos uniendo un mundo dividido', con una programación especial que se extiende durante una semana. La celebración arranca este sábado 16 de mayo con una programación especial de actividades para todos los públicos y recorridos nocturnos a sus exposiciones. Las salas permanecerán abiertas desde las 19 hasta las 22 horas con entrada gratuita.

A partir de las 22 horas el concierto gratuito del dúo chileno Emilia y Pablo pondrá el broche de oro a la jornada. La propuesta artística de Emilia Lazo y Pablo Cáceres fusiona la música de raíz latinoamericana con matices flamencos, incorporados tras su experiencia en España.

Este dúo chileno, que procede del teatro y la interpretación, ha compartido escenario con figuras como Diego el Cigala, Estrella Morente, José Mercé o Silvana Estrada y ha colaborado con Niño de Elche, entre otros, tal como ha señalado la Generalitat en un comunicado.

En su concierto en el IVAM presentarán un adelanto de su próximo trabajo 'De Púrpura y Melancolía', un viaje musical a través del misterio del universo de la poesía latinoamericana, descubriendo a poetisas como Gabriela Mistral, Alejandra Pizarnik, Irina Henríquez y Ana María Vergara junto a lo mejor de sus dos primeros discos, 'Territorio de Delirio' e 'Isla Virtuosa'.

El concierto forma parte del ciclo 'Posar la veu', organizado por el IVAM en colaboración con el Institut Valencià de Cultura (IVC).

VISITAS NOCTURNAS Y ACTIVIDADES FAMILIARES

El museo ofrece una oportunidad única de visitar sus exposiciones a partir de las 19 horas con un recorrido especial por las muestras 'A media lumbre', 'Tania Candini. Radix' y 'Territorios en tránsito: sólo dúo. Anna Talens y Mar Guerrero'.

Asimismo, el público que asista podrá disfrutar de un paseo por la muralla medieval que alberga el IVAM, un importante enclave patrimonial del siglo XIV declarado Bien de Interés Cultural. La visita correrá a cargo del arqueólogo José Ferrandis, quien descubrirá los detalles sobre la reciente restauración integral del tramo de más de 70 metros de muralla.

El programa que prepara el IVAM para el sábado incluye numerosas actividades para familias, como una 'visiteta' dirigida a familias con bebés a la exposición de la artista mexicana Tania Candini.

Además, los espacios dirigidos a la primera infancia estarán abiertos desde las 18 hasta las 22 horas para ofrecer a las familias lugares gratuitos de juego y exploración para los más pequeños. En el marco de la celebración del Día de los Museos, el sábado a las 12.30 horas el IVAM también propone un encuentro con el sol dentro del programa que prepara el próximo eclipse solar desde la curiosidad, la escucha y la experiencia compartida.

PERFORMANCE: UNA VAJILLA, UNA PREMONICIÓN

El domingo 17 de mayo el IVAM acogerá una acción escénica a cargo de la artista Marta Fernández Calvo en la exposición 'A media lumbre'. Una vajilla Duralex verde clara, heredada de una familia que no es la suya, es el personaje principal de una performance, centrada en la palabra y el sonido, en la que la artista pretende activar un archivo emocional tejido alrededor del alimento, la memoria y los cuidados.