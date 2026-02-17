El programa ScaleUp Growth de Tech FabLab selecciona ocho empresas de Valencia para acelerar su crecimiento

Sesión de ScaleUp Growth - SCALEUP GROWTH

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa ScaleUp Growth, una de las cinco líneas de trabajo de TechFab Lab Comunitat Valenciana, la iniciativa impulsada por la Dirección General de Innovación a través de la Red CEEI y los fondos NextGeneration para acelerar la innovación y la transformación tecnológica del tejido empresarial valenciano, ha seleccionado a ocho empresas de la provincia de Valencia para este objetivo.

ScaleUp Growth está orientado específicamente a empresas y startups que ya han validado su modelo de negocio y buscan escalar con garantías, apoyándose en la tecnología y en el acceso a talento experto. las ocho firmas seleccionadas son Bitzare Ventures, Dos4Siete Telecom, Fibtray, GlobeArea Control, Minicool, Yurest, Griky y Kaimok Design, según ha informado esta iniciativa en un comunicado.

Estas empresas trabajan en diversos sectores como el software y plataformas digitales, IA, automatización y comunicaciones, sostenibilidad e innovación industrial, datos y tecnología geoespacial, educación, diseño y estilo de vida.

El objetivo de ScaleUp Growth es consolidar el crecimiento de estas compañías poniendo el foco en tres palancas clave: la inversión, la financiación y los mercados, incorporando el uso de nuevas tecnologías para planificar un crecimiento "sostenible y alineado" con la estrategia de cada proyecto.

Para ello, el programa explora el acceso a capital y rondas de inversión, la valoración de inversiones y preparación de 'due diligence', las finanzas para el crecimiento, la estrategia e innovación con IA aplicada, la escalabilidad del modelo de negocio y operaciones y la internacionalización y alianzas estratégicas.

Jorge Bañón, de GlobeArea Control, una de las empresas seleccionadas, asegura que el programa es "una oportunidad que impulsa la innovación real en el tejido de pymes". "Hay talento brillante que se pierde por no tener la formación adecuada y este tipo de programas te la ofrecen y permiten aplicarla en cualquier momento del proyecto. Con este programa se acortan tiempos, se crea cultura emprendedora y se enriquece el capital humano. Es fundamental que existan fondos públicos apostando por estas iniciativas", ha agregado.

Además, el programa pone el acento en la mentorización personalizada, adaptando recursos y acompañamiento a las necesidades específicas de cada empresa en ámbitos como la inversión, la internacionalización o el desarrollo organizativo.

En el caso de CEEI Valencia, se trabajará en 15 sesiones de acompañamiento y cinco de networking, con destacados nombres del panorama empresarial. Dentro del marco TechFab Lab Comunitat Valenciana, ScaleUp Growth complementa otras líneas como EmprendeTech FP, Tech Leaders, StartTech Innovation y Future Labs, con las que configura un ecosistema "integral" que abarca desde la formación en etapas tempranas hasta el apoyo al crecimiento y al intraemprendimiento corporativo.

Las empresas interesadas pueden consultar la información actualizada, la agenda de actividades y próximas convocatorias a través de la plataforma Emprenemjunts y de los Foros Tech vinculados al programa.