Los promotores denuncian que la "burocracia energética" del Consell impedirá entregar "miles de viviendas" acabadas

Antonio Olmedo, presidente de APROVA, Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, y Vicente Llácer, vicepresidente de APROVA. - APROVA

VALÈNCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova) ha reivindicado la necesidad de "agilizar los trámites energéticos ante el absurdo de que pronto habrá miles de viviendas que entregar y no se podrá hacer por la burocracia energética".

Así lo ha puesto de manifiesto la asociación en su balance de cierre de año, en el que ha participado la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero.

Según ha explicado Aprova en un comunicado, Camarero ha asegurado que "los planes de vivienda del Consell ya están al 50% ejecutados o en vías de ejecución respecto a lo que se planteó al principio de la legislatura". Camarero ha recogido las reivindicaciones de los promotores para hacer más vivienda y más asequible.

Aprova ha destacado entre los hitos más relevantes del año la "activa participación" de las empresas promotoras en el Plan Vive de la Comunitat Valenciana. En la primera fase de la iniciativa, un total de 32 promotoras presentaron 53 ofertas para el desarrollo de vivienda protegida en 31 suelos distribuidos por toda la Comunitat.

La asociación ha valorado muy positivamente la segunda fase del Plan, con la licitación de nuevas parcelas en municipios como El Puig, Manises y Valencia.

Respecto a la tensión entre oferta y demanda en València y su área metropolitana, con presión al alza sobre precios de obra nueva y alquiler, los promotores han señalado la "necesidad de políticas estables que permitan incrementar de forma sostenida la producción de vivienda, especialmente VPO".

En palabras del presidente de Aprova, Antonio Olmedo, "en la Comunitat Valenciana existe un tejido promotor local muy implicado y con un conocimiento profundo del entorno urbano". "Ese compromiso se ha visto en la alta participación en el Plan Vive. Ahora necesitamos que los procesos sigan avanzando con agilidad para que las licitaciones se conviertan en obras. La prioridad es sumar oferta de vivienda asequible con garantías y calidad", ha añadido.

Aprova "cierra un año de intensa actividad y se prepara para afrontar 2026 con el objetivo de seguir colaborando con las administraciones públicas y reforzar el papel de los promotores como agentes clave en la respuesta a los retos habitacionales de la Comunidad Valenciana", ha señalado.