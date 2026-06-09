La propuesta del tercer día de Ofrenda y adelantar la 'Plantà' no figura en el orden del día del pleno de JCF

Archivo - Varias personas llevan flores durante el segundo día de ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, a 18 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de la Junta Central Fallera (JCF) para implantar un tercer día de Ofrenda de cara a las próximas Fallas de 2027 y adelantar una jornada la 'Plantà' en el calendario de la semana grande de las fiestas josefinas no figura finalmente en el orden del día del pleno del organismo autónomo municipal del mes de junio, que se celebrará este martes por la tarde.

Así, la convocatoria remitida este lunes a los integrantes de la JCF incluye, además del informe de Presidencia, la aprobación de la falla de nueva creación Serra Calderona-Rafael Alberti, así como del informe favorable del área de Incidencias sobre la aprobación definitiva de las fallas Suiza-L'Alqueria del Favero y Gonzalo Tejero Langarita-Vicente Chuliá y de varios expedientes.

"En el orden del día no aparece ninguna votación", remarcan a Europa Press algunos delegados de sector respecto a la propuesta del tercer día de Ofrenda y del adelanto de la 'Plantà' una jornada. Otros han criticado que se enteraron de la misma "por la prensa" y han expresado "malestar" con la JCF ante esta situación.

De hecho, varios sectores falleros han organizado durante esta semana reuniones para debatir en el seno de sus respectivas demarcaciones la propuesta sobre posibles cambios en la Ofrenda y la 'Plantà' de forma previa a su paso por el pleno de la JCF.

En la convocatoria se ruega también que "cualquier propuesta que se quiera hacer en el pleno se presente con antelación mediante escrito dirigido a la Secretaría de Junta Central Fallera para que le den registro de entrada y pueda ser incluida en el orden del día".

La idea inicial de la JCF era que la propuesta se tratara en el pleno del mes de junio, para posteriormente ser ratificada por la asamblea de presidentas y presidentes de falla a finales de mes.

Otras fuentes consultadas por Europa Press aseguran que la no inclusión de este punto en el orden del día se debe a que desde la JCF necesitan negociar "más" con los agentes implicados en el desarrollo de la fiesta el adelanto de una jornada de la 'Plantà', punto que en un principio ha sido recibido con menor agrado --por alargar las Fallas un día más-- que el tercer día de Ofrenda, que sí se ve más aceptable y asumible, también desde el mundo fallero.

PROPUESTA

De acuerdo con la propuesta de la JCF, la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados se desarrollaría los días 16, 17 y 18 de marzo, durante tres jornadas, en lugar de las dos habituales (17 y 18). Ello conllevaría desplazar el acto de recogida de premios infantiles al 16 por la mañana --actualmente se celebra ese día por la tarde--.

El objetivo es evitar los excesivos retrasos que se llevan produciendo durante los últimos años en la Ofrenda y que han llevado a que el desfile llegase a terminar en algún caso pasadas las dos de la madrugada.

Todo ello, a raíz del crecimiento exponencial del censo fallero. De hecho, a las puertas de las pasadas Fallas 2026, se situaba en un total de 128.675 falleros y falleras, 8.000 más que el año anterior, y la previsión es que siga creciendo durante el presente ejercicio. Hace unos días la JCF hizo públicos los datos del censo al inicio del ejercicio 2027, que se sitúan en 126.819 falleros y falleras, 4.079 personas más que al comienzo del ejercicio anterior.

Paralelamente, en el marco de estos cambios, la JCF también está estudiando adelantar la 'Plantà' del 15 al 14 de marzo y la 'Plantà infantil', del 14 al 13.

CONDICIONADO A QUE EL 16 DE MARZO SEA NO LECTIVO

La pasada semana, la alcaldesa de València, María José Catalá, condicionó los diferentes cambios durante los días de Fallas a que el 16 de marzo sea no lectivo. "El año pasado ya tuvimos esta cuestión sobre la mesa y lo primero que tenemos que saber es, antes de poder analizar si esto es viable o no, si el 16 puede o no puede ser lectivo", comentó la responsable municipal, que admitió que todavía "es muy prematuro para saber si va a poder desarrollarse o no".

Además, recordó que la intención es que en 2027 no se instalen carpas antes del día 11 de marzo y se regule ese equilibrio "tan difícil a veces" de la convivencia entre los vecinos y los falleros.