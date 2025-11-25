Prorrogada la exposición de los 40 años de carteles de la Mostra en Galería del Tossal

Exposición del aniversario de la Mostra - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

La exposición 'Los carteles de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani (1980-2025)', que alberga la Galería del Tossal de València con motivo del 40 aniversario del certamen, se ha prorrogado hasta el próximo 14 de diciembre.

Se trata de una muestra que recorre cuatro décadas de creación gráfica a través de los carteles que han acompañado al festival desde sus inicios hasta la actualidad, detalla el Ayuntamiento de València.

La exposición, comisariada por Marisa Giménez Soler, cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC) y ofrece al público una oportunidad única para descubrir cómo el cartel ha sido a la vez memoria, resistencia, objeto de culto y espejo de la evolución cultural del certamen.

"El cartel de cine es una pieza de arte en sí mismo y un reflejo del tiempo. Al reunir esta colección, no solo celebramos 40 años de cine en València, sino que también honramos a los grandes creadores que han puesto su genio al servicio de la Mostra", manifiesta la directora del festival, Sara Mansanet.

Como concejal de Acción Cultural y presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno, destaca la revisión del legado audiovisual que ha dejado el festival a través de los carteles, "lo que nos ayuda a entender la evolución del diseño en nuestra ciudad". "Hemos querido prorrogar esta magnífica exposición que está teniendo un gran éxito de público y que reivindica, a través de los carteles de todas las ediciones, el rico legado cultural y audiovisual de la Mostra a lo largo de la larga y fructífera trayectoria", añade.

En sus 40 años de trayectoria, el certamen ha contado con la colaboración de artistas plásticos de referencia como Artur Heras, Manuel Boix, Jordi Ballester, Manolo Valdés y José Morea, que pintaron los carteles de las primeras ediciones. También han aportado su talento Carlos Berlanga desde la música y Francis Montesinos desde la moda, sumando nuevas miradas al universo gráfico del festival.

El ámbito del cómic y la ilustración está representado por nombres esenciales como Ana Juan, Daniel Torres, Mique Beltrán, Paco Roca y Vicente Ferrer, mientras que el diseño ha sido clave en la construcción de la identidad visual del festival gracias a figuras como Javier Mariscal, Rafael Contreras, Marisa Llongo, Manolo Sánchez, Ibán Ramón, Domènec Morera, Dani Molero, Diego Mir, Boke Bazán, Vicent Ramon, Milimbo, Creatias Estudio, Lorena Sayavera, Dos Puntos y Dídac Ballester y Rosella Reig, creadores del cartel de este año.