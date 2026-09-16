'La prostitución vive aquí': la Generalitat pone el foco en los pisos "normales" para sensibilizar contra la trata

La Generalitat presenta la campaña con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas - GVA

VALÈNCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat pone el foco este año con su campaña con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas, que se celebra el próximo 23 de septiembre, en la "realidad más profunda y agravada" de la prostitución: cuando se produce en viviendas y pisos "normales". "Puede estar mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar, en nuestro mismo portal, utilizando el mismo telefonillo o subiendo en el mismo ascensor".

De este modo lo ha expresado la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, durante la presentación de la nueva campaña institucional de la Generalitat para esta fecha, bajo el lema 'La prostitución vive aquí'. Creada por Sapristi Estudio Creativo, recurre a imágenes "cotidianas y familiares" para hacer notar la presencia de la prostitución y trata.

En concreto, la iniciativa consta de 12.000 carteles que se distribuirán en institutos, centros de salud, hospitales, universidades y ayuntamientos. Además, la acción cuenta con dos cuñas radiofónicas y un vídeo editado en castellano, valenciano e inglés, así como cuatro versiones audiovisuales más cortas pensadas para su difusión a través de las redes sociales.

La presentación de esta campaña institucional ha contado con la participación de la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, del Comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer, Felipe del Baño, y del director creativo de Sapristi Estudio Creativo, Alfred Pavía, así como de representantes de diferentes organizaciones e instituciones que trabajan específicamente en la lucha contra la violencia sobre la mujer.

"MÁS INVISIBILIZADA PERO NO MENOS REAL"

Durante su intervención, Camarero ha subrayado que la trata es la violencia sexual "más invisibilizada pero no menos real en el día a día", aunque sea "la menos reconocida" y "la que menos" han puesto en el foco "los gobiernos anteriores" de la Comunitat Valenciana y también el Ejecutivo central.

Frente a ello, ha defendido que desde el Consell siempre han "claro desde el primer día" este asunto y como ejemplo de ello están las "importantes herramientas" impulsadas durante la presente legislatura con el fin de luchar contra la "esclavitud del siglo XXI".

El propósito de este año, ha indicado Camarero, es "visibilizar, señalar y detener" a los puteros. "No podemos ser impasibles", ha remarcado la vicepresidenta, que ha incidido en la importancia de trabajar esta "realidad oculta" durante "los 365 días del año". "No siempre es un letrero luminoso o una silla en un polígono industrial", ha enfatizado la responsable autonómica de Igualdad.

Susana Camarero ha incidido en que la explotación sexual es "insoportable, intolerable e inadmisible" y por ello ha abogado por "incrementar su visualización" en "fechas señaladas en el calendario" como el 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas.

"NI QUEREMOS NI PODEMOS NI VAMOS A MIRAR HACIA OTRO LADO"

En este sentido, ha reivindicado que el Consell ha "multiplicado" desde el inicio de la legislatura las acciones para prevenir la trata, una "realidad cruel que arrebata la libertad, quebranta la dignidad y convierte a las mujeres en mercancía". Según ha incidido, afecta de forma "especial" a mujeres en situación de vulnerabilidad, migrantes, niñas y adolescentes y se sostienen en "redes criminales organizadas".

"Frente a esto, ni queremos ni podemos ni vamos a mirar hacia otro lado", ha garantizado la consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, que ha valorado que su departamento ha puesto en marcha una "respuesta coordinada para prevenir, detectar, proteger, asistir, reparar y acompañar a las víctimas, poniéndolas siempre en el centro".

En este punto, ha hecho hincapié en que, si antes la prostitución se localizaba fundamentalmente en carreteras, ahora existe una "realidad más profunda y agravada" porque se ha trasladado también a pisos y viviendas "normales". "Para los proxenetas es más fácil esconderlas e invisibilizarlas", ha recalcado Camarero, que ha advertido de que esta realidad "nos interpela a todos".

El objetivo de la campaña de este año, ha indicado la vicepresidenta primera, es también contribuir a que "las cosas cambien" y generar "una conciencia de apoyar a las víctimas y estar en contra de quienes lo permiten, el que consume". "La explotación sexual no puede ni debe normalizarse. Detrás de cada víctima hay amenaza, coacción y violencia, detrás hay demanda", ha aseverado, al tiempo que ha recalcado: "Sin puteros no hay prostitución".

"Da igual donde se consuma. Es reprochable y el mensaje es claro: no llames, no entres y nosotros como sociedad no permitamos que se conviva con la violencia", ha apostillado Camarero, que ha garantizado que desde el Gobierno valenciano tienen "claro" que el objetivo es "combatir la demanda" y mostrar "tolerancia cero".

ESTRATEGIA Y PROGRAMA ALBA

Como ejemplo del compromiso del Consell con este asunto, que es una "prioridad política", Camarero ha mencionado la Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana para el periodo 2026-2027, que consta de 35 medidas y con un presupuesto próximo a los seis millones de euros.

También ha mencionado el refuerzo del Programa Alba, un recurso que forma parte de la Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer que ofrece itinerarios de promoción y acompañamiento para asesorar y promover el acceso a derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de prostitución o trata, así como a sus hijos e hijas menores. Durante 2025, el Programa Alba atendió a un total de 6.035 mujeres, en 2024 fueron 4.407 mujeres y 2.487 en 2023, un incremento del 36,9 por ciento respecto a 2024 y un 142,6% respecto a 2023.

Con todo, Susana Camarero ha reivindicado que hoy hay "más recursos, más dinero y más personal" para luchar contra la trata de mujeres y el sistema público está "más fuerte, coordinado y comprometido", junto al apoyo de las entidades del sector. "Entre todos conseguimos llegar donde tenemos que llegar y estamos consiguiendo cambiar vidas", ha valorado. Finalmente, ha garantizado que el actual Consell seguirá "hasta el último día, sin descanso", para que en la Comunitat "no haya lugar para la explotación sexual".

"LA PROSTITUCIÓN VIVE PORQUE ALGUIEN SIGUE LLAMANDO A LA PUERTA"

Por su parte, el director creativo de Sapristi Estudio Creativo, Alfred Pavía, ha subrayado la importancia de la "publicidad social" que sirva para "hacer un mundo mejor" y ha explicado que la campaña de este año por el Día contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas pone el foco en que el problema de la trata ya no "solo" está en las carreteras, sino "mucho más cerca" de la sociedad: en los pisos privados y en "calles normales".

A su juicio, este cambio de visión es "necesario" porque "lo que se esconde es mucho más difícil de ver". "Que lo veamos menos no significa que haya desaparecido, sino que se ha escondido", ha remarcado el responsable creativo, que también ha abogado por contar esta realidad para colocar a estas mujeres "en el lugar de quien sí llega a esa puerta": "Ir a un piso privado no te hace menos putero".

También ha apostado por "no solo señalar el problema, sino la responsabilidad": "La prostitución vive allí porque alguien sigue llamando a la puerta". Finalmente, ha destacado que campañas como esta tienen "la obligación de incomodar" y ha agradecido a la Generalitat la "valentía" para abordar esta cuestión. "No arregla el mundo, pero igual hace que dejemos de tener proxenetas como vecinos y algunos dejen de llamar según a qué puertas", ha zanjado.