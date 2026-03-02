Una protesta ante el Consulado de EEUU condena el ataque "imperialista" a Irán: "Tirando bombas no se liberan mujeres" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una protesta convocada por el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) frente al consulado de Estados Unidos en València ha hecho una llamamiento contra la guerra imperialista en Irán y contra el genocidio en Palestina. También han pedido el fin de las "complicidades" con Israel y Estados Unidos, pues consideran que son la "mayor amenaza para la paz mundial".

"No quieren democracia, tirando bombas no se liberan mujeres. Lo que quieren es proteger su dominio imperial del mundo", ha manifestado un representante de la organización en declaraciones a Europa Press durante la protesta.

Además, ha señalado que "no es tan diferente a lo que pasó en en Venezuela, donde también decían que querían el petróleo". "Y eso tiene una relación muy grande con la causa palestina porque Israel se ha sentido impune y se ha sentido libre de cometer todo tipo de crimen contra la humanidad y genocidio", ha aseverado.

Y ha advertido que "ahora, Estados Unidos e Israel son el mayor peligro para la paz mundial porque se sienten libres de poder bombardear y masacrar a todo tipo de países y a todo tipo de población". Ante ello ha pedido defender el derecho internacional y "parar los pies" a los gobiernos de Trump y Netanyahu porque, ha alertado, "puede ser que estemos provocando una tercera guerra mundial y la humanidad no es consciente de eso".

Durante la concentración se han escuchado proclamas como "este consulado está ensangrentado"; "boicot Israel"; "OTAN no, bases fuera"; "Antiimperialistas"; "dónde están, no se ven, las sanciones a Israel"; "Sionistas, asesinos"; "no es una guerra, es un genocidio"; "cada niño muerto es un niño nuestro"; "son hospitales no bases militares" o "asesinos".

Asimismo, se han podido observar banderas de Irán y Palestina y carteles que proclamaban: "¡Alto al genocidio! Desde el río al mar Palestina vencerá"; "Israel asesina, Trump patrocina"; "Resistencia"; "Ni Terra, ni Mar, ni aire per als imperialistas. Fora bases de EEUU de Rota y Morón".