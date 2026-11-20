Decenas de personas durante la manifestación 'Mazón a prisión' en el segundo aniversario de la dana, a 31 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concentración convocada por entidades sociales bajo el lema 'Mazón a presó', en contra del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, será una concentración para homenajear a las víctimas el sábado 28 de noviembre, 25 meses después de la tragedia que causó 234 fallecidos.

La concentración tendrá lugar en la Plaza de la Virgen a partir de las 18.00 horas. Allí, según está previsto, se realizará un homenaje a las víctimas de la riada.

La última macrha, la manifestación por los dos años de la trágica dana de octubre de 2024, reclamó "justicia, verdad y asunción de responsabilidades". Las asociaciones de víctimas volvieron a salir a la calle, acompañadas de representantes de entidades cívicas y ciudadanos, para "reivindicar lo mismo, porque lo básico no ha cambiado". "Y seguiremos aquí porque nosotras tenemos la legitimidad".