La provincia de Alicante logra un 78,9% de ocupación turística en febrero, según APHA

Vista de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Alicante ha logrado una tasa de ocupación turística del 78,9 por ciento en febrero, una cifra que supera en 5,2 puntos porcentuales a la lograda en el mismo mes de 2025, según los datos publicados este viernes por la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA).

Con estas cifras, este mes se sitúa como "el mejor febrero de la serie histórica" y supera el registro del mes anterior en 19,3 puntos, según ha indicado la entidad en un comunicado.

En cuanto a los destinos, la ciudad de Alicante ha conseguido un 80,3%, mientras que Playa de San Juan ha llegado al 91,5%. Santa Pola ha logrado un 90%; Xàbia, un 68,2%; Moraira, un 68%; Dénia, un 61,9%; Algorfa, un 61,4%, y Sant Vicent del Raspeig, un 44,2%.

La procedencia de los turistas ha sido mayoritariamente internacional (77,3%), mientras que los viajeros nacionales se han situado en el 22,7%. De la demanda extranjera, Reino Unido concentra el 27,6%, seguida de Polonia (6,9%), Irlanda (6,8%), Países Bajos (6,2%), Alemania (6,1%), Francia (4,5%) o Suecia (4,4%).

De entre los llegados desde España, según la asociación, sobresalen la Comunitat Valenciana (30,4%), Comunidad de Madrid (22,2%), Cataluña (11,2%), Andalucía (7,6%), Región de Murcia (5,6%), Castilla La Mancha (5,5%) o Baleares (3,3%).

De acuerdo con APHA, el predictivo que se elabora con la colaboración de la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante prevé para marzo una ocupación del 73,6%, algo más elevada que la observada en 2025.