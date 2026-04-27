La provincia de Alicante prevé una ocupación del 87% en hoteles y apartamentos para el puente de mayo

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ALICANTE, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) prevé una ocupación del 87,03 por ciento en hoteles y apartamentos para el puente de mayo en el conjunto provincial, según ha detallado la entidad este lunes.

Los datos de reservas para este puente, que tendrá lugar entre el viernes y el domingo, son "muy positivos" para el territorio alicantino, ha subrayado la agrupación profesional a través de un comunicado.

Por su parte, ha asegurado que la capital provincial "apunta todavía más alto". Así, la ciudad de Alicante sitúa sus reservas en el 95,22%, mientras que las confirmaciones en Playa de San Juan suben hasta el lleno técnico (99,57%).