La provincia de Alicante prevé una ocupación del 87% en hoteles y apartamentos para el puente de mayo

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Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 27 abril 2026 18:22
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   ALICANTE, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) prevé una ocupación del 87,03 por ciento en hoteles y apartamentos para el puente de mayo en el conjunto provincial, según ha detallado la entidad este lunes.

   Los datos de reservas para este puente, que tendrá lugar entre el viernes y el domingo, son "muy positivos" para el territorio alicantino, ha subrayado la agrupación profesional a través de un comunicado.

   Por su parte, ha asegurado que la capital provincial "apunta todavía más alto". Así, la ciudad de Alicante sitúa sus reservas en el 95,22%, mientras que las confirmaciones en Playa de San Juan suben hasta el lleno técnico (99,57%).

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