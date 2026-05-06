La provincia de Alicante supera el 90% de ocupación turística en el puente de mayo y logra su mejor abril

Archivo - Turistas en la ciudad de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Alicante ha superado el 90 por ciento de ocupación turística en el puente de mayo y, además, ha firmado su mejor registro de la serie histórica para abril al registrar una tasa del 82,3%, según datos facilitados este miércoles en un comunicado por la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA).

En concreto, las cifras definitivas de hoteles y apartamentos integrados en esta entidad confirman una tasa de ocupación turística del 90,58% durante el puente, que se desarrolló entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo.

Esta cifra supera las previsiones, que apuntaban al 87,03%, y "generan confianza en el sector en un momento de incertidumbre por la evolución del conflicto en Irán y sus posibles repercusiones en la temporada alta", según APHA.

La capital alicantina llegó al 96,97% y Playa de San Juan al 99,5%, cifras que, a juicio de la asociación, son "muy difíciles de mejorar". En el conjunto de playas y litoral provincial, los datos se situaron en el 70,25%, mientras que el interior vivió un "puente excelente", con un 77,05%.

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Por otro lado, la entidad ha explicado que abril ha logrado contabilizar, con los datos proporcionados por los establecimientos hoteleros y apartamentos que forman parte de APHA, una tasa de ocupación turística del 82,3%.

"Este registro es el mejor de la serie histórica para abril. Supera en 4,1 puntos porcentuales el dato interanual y también está 11,3 puntos la cifra alcanzada en marzo", ha explicado la asociación empresarial.

Según APHA, "el comportamiento de los distintos municipios y destinos muestra algunos contrastes relevantes". La ciudad de Alicante ha conseguido un 89,5%, mientras que Playa se San Juan ha llegado al 93,4%. Santa Pola ha conseguido un 75%, Guardamar del Segura un 72%, Algorfa un 63,6% y Moraira un 61%.

La procedencia de turistas en abril ha sido fundamentalmente internacional (81,8%) frente a un 18,2% de viajeros nacionales. De entre los llegados del extranjero, destacan los de Reino Unido (27,8%), seguidos de los de Irlanda (6,8%), Polonia (5,8%), Noruega (5,6%), Alemania (5,4%), Suecia (5,2%), Países Bajos (4,7%) o Francia (4,6%).

De los procedentes de España, los más numerosos han sido los de la Comunidad de Madrid (27,7%), la Comunitat Valenciana (23,6%), Cataluña (11,9%), Andalucía (6,6%), Castilla-La Mancha (6,5%), Castilla y León (4,9%), Galicia (3,0%) y País Vasco (2,9%).

APHA ha apuntado que, para mayo, el predictivo que se elabora con la colaboración de la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante prevé una ocupación del 83,9%, una cifra que "iguala prácticamente" la registrada en 2025.