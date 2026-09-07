La provincia de Valencia y el litoral de Alicante, en alerta amarilla este lunes por temperaturas máximas

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VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Valencia y el litoral de Alicante se encuentran este lunes en alerta amarilla por temperaturas máximas, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

Esta jornada el cielo estará poco nuboso o despejado y se desarrollarán nubes de evolución diurna por la tarde en el interior de la mitad norte de la autonomía, tal y como ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas anotarán un descenso en Castellón y no habrá cambios en el resto de la Comunitat salvo ligeros ascensos locales de las máximas, que alcanzarán valores significativamente elevados en Valencia y en el sur de Alicante.

Además, se espera para hoy viento flojo variable que tenderá a sureste flojo por la tarde con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.