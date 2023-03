Un proyecto europeo liderado por la UPV empleará IA y juegos para garantizar la calidad del software

VALÈNCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV), a través del Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN), lidera 'Enactest', un proyecto europeo que pretende "contribuir, desde el ámbito formativo, a garantizar la calidad final de los programas informáticos que llegan al mercado". Lo hará mediante "innovadoras cápsulas formativas" con contenidos como videojuegos, juegos on line y analógicos.

Tal y como explica Tanja Vos, líder del proyecto e investigadora del Instituto VRAIN UPV, "nuestra vida, en cualquiera de sus ámbitos, está cada vez más digitalizada y es más dependiente de gran cantidad de softwares de todo tipo, de ahí la importancia de garantizar su correcto funcionamiento, testearlos antes de que salgan al mercado".

"Sin embargo, hoy no se hace de forma correcta y este es un problema que puede tener graves consecuencias y que tiene que atajarse desde la raíz, que no es otra que mejorando la formación del profesional informático del futuro. No estamos enseñando bien cómo probar un software y este proyecto quiere contribuir a cambiar esta realidad", considera Tanja Vos.

Para ello, 'Enactest' desarrollará a lo largo de los próximos tres años unas completas "cápsulas" formativas que incluirán desde videojuegos, juegos analógicos --por ejemplo, cartas-- hasta nuevos contenidos y herramientas didácticas.

"Con ellas queremos contribuir a mejorar la formación del alumnado que va a llegar a la industria, tanto el universitario como el de formación profesional. Serán cápsulas totalmente adecuadas a las necesidades de aprendizaje y modelo cognitivo del alumnado y a lo que requiere la industria. Y serán muy fáciles de integrar en las asignaturas, sin tener que modificar su contenido curricular", añade Beatriz Marín, investigadora del Instituto VRAIN UPV.

ESTRATEGIA "NOVEDOSA"

Según destacan las investigadoras de la UPV, la estrategia que propone el proyecto es muy novedosa, "y creemos que contribuirá de forma determinante a solucionar un problema que no puede seguir permitiéndose la industria; cuando un software llega al mercado debe hacerlo sin fallos y para eso es necesario que quienes están hoy en las aulas adquieran los conocimientos necesarios para saber cómo evaluarlo de forma correcta. Esto lo conseguiremos con las cápsulas Enactest".

Junto a la UPV, en el proyecto participan otros ocho socios europeos: Università degli Studi di Napoli Federico II, la Universidade do Porto, Rise Researchs Institutes of Sweden, KU Leuven, las empresas Nexo Qa y CTG, el centro de formación profesional Cesur y la consultora portuguesa Inova+.

Financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, Enactest comenzó en septiembre de 2022 y concluirá en agosto de 2025.