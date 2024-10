El proyecto del Parque Central de València se "actualizará" para hacerlo "más verde"

Gustafson no cree que el bulevar pueda ser completamente peatonal y Catalá insta a "reclamar juntos" para avanzar en la Estación Central

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto del Parque Central de València se va a "actualizar" para "seguir las corrientes actuales y hacerlo más verde y medioambiental".

Así se ha anunciado tras el encuentro que han mantenido este jueves la alcaldesa de València, María José Catalá, y la arquitecta paisajista, Kathryn Gustafson, autora del proyecto del parque.

Gustafson ha mostrado su satisfacción por ver "cuánto esfuerzo se ha hecho en València para convertirse en una ciudad más verde" y de recuperar, tras el parón que supuso la pandemia, el proyecto del Parque Central.

"Estamos dispuestos, después de los años que han pasado desde el diseño, a hacer un ajuste o actualización para seguir las corrientes actuales de hacerlo más verde, con menos carriles de circulación... todo lo que la normativa, todo lo que el plan general nos permita. Esa es la limitación por nuestra parte para no tener que estar otros diez años de planeamiento. Pero estamos encantados de volver al proyecto y de recuperarlo para la ciudad. Vemos que ha avanzado en el sentido que hace diez años cuando proyectamos pensamos que podía avanzar", ha aseverado.

La paisajista ha comentado que, cuando se habla de actualización, ha que tratar de "entender todas las maneras en que trabajamos con nuestro medio ambiente". Ha apuntado que no puede dar detalles específicos aún, pero ha remarcado que sabe que es posible, puesto que lo ha hecho en la Torre Eiffel de París, con sistemas de ahorro de agua y energético. La "idea general" es hacerlo más verde.

Asimismo, ha remarcado la importancia de aumentar la accesibilidad, sobre todo teniendo en cuenta a los niños, ya que en las áreas sur ahora hay viviendas y escuelas. Por esa razón, afirma que están buscando la manera de integrarlo en el proyecto, igual que el arte y el diseño.

Preguntada por las críticas que recibió el proyecto original y su opinión por la iniciativa del Corredor Verde, Gustafson no ha querido valorar el proyecto de otros profesionales. No obstante, cuando se le ha planteado si cree que el bulevar puede ser "completamente peatonal y verde", ha contestado que no porque debe haber transporte público y acceso de vehículos de emergencias para la seguridad de la gente, por ejemplo. "¿Tiene que ser más verde? Absolutamente. ¿Cómo? Ese es el siguiente paso", ha zanjado.

Por su parte, la alcaldesa María Jose Catalá ha remarcado la voluntad de sacar adelante esta actualización de Parque Central y ha apostillado que el equipo de gobierno ya lo está "mirando a nivel administrativo". "Creemos que tenemos una oportunidad a nivel administrativo para hacerlo muy rápido dado que hay una actualización de este proyecto y, por tanto, no es necesario hacer un procedimiento excesivamente prolongado en el tiempo", ha señalado.

En este punto, la primera edil ha subrayado que "hay una reivindicación que no se está haciendo y que es muy necesaria para tener un proyecto completo: la Estación Central. Si no se soterra, ciertamente todo lo que se diseñó en su día está quedándose muy limitado a una parte y no se está viendo en su amplitud todo ese proyecto, que es una maravilla. Invitaría a una reflexión política porque lo primero que tenemos que empezar a hacer es reclamar todos juntos que se avancen los plazos. Eso es muy evidente y muy lógico". "¿Dónde está la reivindicación de los grupos de la oposición sobre la gran necesidad que es la Estación Central?", se ha preguntado.

Por otro lado, Catalá ha enfatizado que "el planeamiento urbanístico que tenemos aprobado nos ha llevado a este proyecto" y si el Ayuntamiento optara ahora por uno nuevo "costaría diez años más".

"LA MEJOR PAISAJISTA DEL MUNDO"

"Hay muchas variables que nos llevan a este punto. Lo primero es que el proyecto que defendía el anterior equipo de gobierno es técnicamente inviable. Los accesos de las viviendas que van allí, el transporte público, todo esto no se contempla y creo que es importante contemplarlo. En segundo lugar, tenemos un proyecto adaptado a nuestro planeamiento urbanístico, de la mejor paisajista del mundo. Es de sentido común, y todo aquel que haya visitado el Parque Central estará conmigo, en que es una gran oportunidad tener a Kathryn a las riendas".

"Y, en tercer lugar, --ha continuado-- creo que los plazos son importantes. Empezar a trabajar sobre un planeamiento nuevo comportaría una década y un retraso muy considerable para muchas personas de la zona sur de València, que tienen derecho a tener un nuevo pulmón verde en esta zona, pero técnicamente viable, pensado por la mejor paisajista del mundo y totalmente alineado con el diseño del Parque Central. Por tanto, yo creo que es que cae por su propio peso".