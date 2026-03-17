El proyecto de presupuestos de Elda para 2026 contempla 54,2 millones, un 8% más

Presentación del proyecto de presupuestos municipales de Elda para 2026 - AYUNTAMIENTO DE ELDA

ALICANTE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elda (Alicante) ha presentado este martes el proyecto de presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 54,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,32 por ciento respecto al año anterior.

El alcalde de la ciudad, Rubén Alfaro, acompañado por el concejal de Hacienda, Fernando Gómez, ambos del PSPV, y la portavoz de Elda para Todas, Cristina Rodríguez, ha desgranado unas cuentas que, a su juicio, "consolidan la senda expansiva y transformadora de la gestión municipal".

Bajo los ejes de "la modernización, el mantenimiento de las políticas sociales y el impulso de los motores económicos", el ejecutivo local define el presupuesto de 2026 "como una herramienta centrada en las personas".

En este sentido, la partida destinada a Protección y Promoción Social aumenta un 7,14%, un crecimiento que se acumula al 18,57% de los dos ejercicios previos, para garantizar "un blindaje histórico de las políticas de bienestar y la aportación al Instituto Municipal de Servicios Sociales de Elda (Imsse), señala el equipo de gobierno en un comunicado.

"Con estas cuentas reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en una Elda que no deja a nadie atrás, consolidando unos servicios públicos de calidad y una red de protección social que es referente en nuestra comarca", ha señalado Alfaro.

SECTORES ECONÓMICOS, SEGURIDAD Y TRANSPORTE

Otro de los "pilares fundamentales" de este proyecto de presupuestos, según el ejecutivo local, es el "apoyo" al tejido productivo local. Así, ha precisado que las partidas destinadas a Industria, Comercio, Turismo y Pymes crecen un 12,43%, para "fortalecer los sectores que generan empleo y riqueza en el municipio".

Asimismo, ha continuado, "la mejora de los servicios públicos sostenibles recibe un impulso del 3,37%, presupuesto que permitirá cubrir el incremento de costes en servicios esenciales para el día a día de la ciudadanía, como la limpieza viaria, la recogida de residuos, el alumbrado público y los suministros energéticos".

El regidor eldense ha destacado que "se trata de unos presupuestos expansivos y ambiciosos que superan de nuevo la barrera de los 50 millones de euros gracias a una gestión eficiente de los recursos públicos". Asimismo, ha dicho que, "como en años anteriores, la incorporación de los remanentes de tesorería permitirá ampliar aún más la capacidad de inversión durante el ejercicio y movilizando más de 70 millones de euros".

Según el alcalde, el presupuesto "ha podido crecer" por el "incremento de las aportaciones del Estado" a las arcas municipales, "principalmente por el crecimiento demográfico" de la ciudad y "por la buena marcha de la economía". "En solo dos ejercicios, el Estado ha aportado seis millones de euros más", ha señalado Alfaro.

Estas cuentas también contemplan "incrementos estratégicos en áreas clave" como Seguridad Ciudadana y Transporte (5,7%), donde destaca "la mejora del contrato de transporte público y la recuperación de las becas de transporte universitario".

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

En el ámbito educativo, según el consistorio, se espera aumentar partidas para "combatir el absentismo y fomentar las actividades extraescolares gratuitas" y en Cultura y Deportes "se mantiene el apoyo firme al tejido asociativo y la organización de eventos que dinamicen la vida social de la ciudad".

En el capítulo de gastos, el consistorio ha resaltado "la reducción de la factura de la luz que debe afrontar el Ayuntamiento gracias a la renovación de todo el alumbrado público a tecnología LED".

"La reducción ha sido prácticamente del 50%, pasando de casi un millón de euros a algo más de medio millón. Estos datos demuestran que acometer esta ambiciosa medida, financiada en parte con fondos europeos, fue una decisión acertada no solo por el ahorro económico, sino también por la mejora de la eficiencia energética", ha recalcado Alfaro.

Por todo ello, el primer edil ha sentenciado que estas son unas cuentas "que reflejan el modelo de ciudad" que se está "construyendo" desde el ejecutivo que dirige: "Una Elda moderna, con mejores servicios, volcada con su comercio y, sobre todo, profundamente humana".

De otro lado, Rodríguez ha señalado que desde su grupo municipal están "muy satisfechos" con estos presupuestos, "cuyo objetivo es mejorar la vida de todos y todas las eldenses, algo fundamental para esta coalición entre Elda para Todas y PSOE".

La edil ha puesto el foco en la "agenda verde", un tema "transversal" que "toca todas las áreas de gobierno y que en estos presupuestos se enfoca no solo en el cuidado de los espacios naturales para que todo el mundo disfrute de ellos, sino también en el tema de la energía y en ese ahorro que ha supuesto la instalación de luminaria led en la ciudad".