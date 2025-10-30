Un proyecto del sector hotelero para compensar la huella ambiental de los turistas se salda con 756 árboles plantados

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación empresarial hotelera y turística Hosbec ha presentado este jueves el balance del primer año de GreenHost, un proyecto que promueve la implicación directa de los turistas en la compensación voluntaria de su huella de carbono a través de iniciativas locales de reforestación en la Comunitat Valenciana.

Este primer ejercicio de GreenHost ha dado como resultado la plantación de 756 árboles y la compensación de 104 créditos de CO2 certificados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), según ha explicado Hosbec en un comunicado.

Entre otros proyectos en los que poder compensar, las primeras actuaciones se han desarrollado en Pego (Alicante), en la zona de la Costera de Mitjanes, y en Gandia (Valencia), en la Solana de la Canal, donde se están regenerando laderas afectadas por incendios con especies autóctonas como el olivo, el algarrobo, el pino carrasco o el enebro rojo. En total, la compensación generada este año por el proyecto representa un valor estimado de 12.100 euros en actuaciones ambientales.

En su primer año de implantación, 73 establecimientos turísticos de la Comunitat Valenciana se han adherido ya a la iniciativa, incorporando una herramienta digital, desarrollada específicamente para este proyecto, que permite a los clientes calcular y compensar el impacto ambiental de su estancia con apenas unos clics.

El sistema traduce las emisiones en costes simbólicos para el visitante, por ejemplo, una familia británica que viaja en avión para pasar cinco noches en un hotel de cuatro estrellas en Benidorm (Alicante) puede compensar las 0,77 toneladas de CO2 generadas por solo 3,23 euros. Una familia española que llega en coche desde Albacete para alojarse una semana en Gandia neutraliza su huella con una aportación de 1,38 euros.

En palabras del presidente de Hosbec, Fede Fuster, "GreenHost nace para permitir que nuestros turistas se impliquen de manera voluntaria en la mejora de la relación de su viaje y estancia con el entorno ambiental y social de la Comunitat Valenciana". "No hablamos de imponer, sino de implicar; de convertir cada viaje en una oportunidad de regenerar nuestro propio entorno", ha señalado.

SENSIBILIZACIÓN

GreenHost también impulsa la sensibilización ambiental del sector turístico. La iniciativa incluye acciones formativas para profesionales, materiales informativos en alojamientos y campañas digitales dirigidas a los viajeros y viajeras.

Además, los establecimientos más comprometidos con la compensación de su huella y la de sus clientes serán reconocidos con el distintivo 'GreenHost Comunitat Valenciana' en los Premios de Sostenibilidad Turística de HOSBEC.

HOSBEC ha anunciado que durante 2026 se continuará ampliando la red de alojamientos adheridos y los proyectos locales de compensación, consolidando a la Comunitat Valenciana como referente nacional en sostenibilidad turística y acción climática local.

"LIDERAR EL MODELO TURÍSTICO INNOVADOR"

Por su parte, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha destacado el liderazgo nacional del sector hotelero de la Comunitat Valenciana en turismo sostenible, señalando que el destino "se encuentra en una posición privilegiada para liderar un modelo turístico innovador, responsable y sostenible".

"Apostar por la sostenibilidad turística va más allá de la exigencia medioambiental: es una oportunidad estratégica que refuerza el bienestar social, la competitividad económica y la proyección internacional del territorio", ha subrayado Cano, según un comunicado de la Generalitat.

Durante su intervención, la consellera ha afirmado que la transformación de la actividad turística hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente representa "una oportunidad estratégica para el desarrollo responsable del sector en un contexto marcado por la emergencia climática y la creciente conciencia ciudadana".

Cano ha recordado que la Generalitat está desarrollando una Estrategia de Sostenibilidad Turística 2024-2028, la primera certificada por Aenor en el ámbito autonómico, que se inspira en los hitos globales en sostenibilidad turística, como el Código Ético Mundial para el Turismo, y se articula en torno a seis principios fundamentales: responsabilidad, gobernanza, integración, adaptabilidad, comunicación e innovación.