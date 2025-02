Fundación Valenciaport participa en la iniciativa, que cuenta con 10 millones de euros de presupuesto cofinanciados por Horizonte Europa

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Twinship desarrollará un gemelo digital para impulsar las operaciones marítimas ecológicas, una iniciativa en la que participa la Fundación Valenciaport y que cuenta con un presupuesto de cerca de 10 millones de euros cofinanciados por el programa Horizonte Europa.

La reunión de arranque del proyecto TwinShip 'Integrated Digital Twin Framework to Enable Green Ship Operations Towards Zero Emission Vessels' se celebró la pasada semana en Bruselas, según ha informado la Fundación en un comunicado. La iniciativa pretende revolucionar el sector marítimo mediante la creación de un marco digital integrado, basado en un gemelo digital, que permitirá una operación más ecológica de los barcos.

TwinShip, liderada por un consorcio internacional de empresas tecnológicas, proveedores de soluciones, navieras y organismos de investigación, desarrollará una plataforma digital de código abierto que utilizará inteligencia artificial avanzada y aprendizaje automático para optimizar las operaciones marítimas.

Uno de sus principales objetivos es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria marítima en un 30-40 por ciento para 2030 y alcanzar las cero emisiones para 2045, utilizando tecnologías limpias y buques no tripulados como parte de las soluciones sostenibles.

El gemelo digital desarrollado en el marco de TwinShip servirá como sistema de soporte a la toma de decisiones y permitirá a la industria naviera "adaptarse rápidamente a las normativas medioambientales y optimizar el uso de combustibles limpios y renovables".

El proyecto también se enfoca en la eficiencia energética, "priorizando tanto combustibles actuales como emergentes para minimizar las emisiones". A través de pilotos y conceptos innovadores de buques autónomos, TwinShip "busca demostrar la viabilidad de una transformación ambiental y digital, impulsando una gestión sostenible en la navegación", explica la entidad.

La Fundación Valenciaport participará en la identificación de los requisitos funcionales y de usuario del sistema de soporte de decisiones y los gemelos digitales, con un enfoque "particular" desde la perspectiva del puerto, y apoyará en el establecimiento de la conexión entre el gemelo digital de los barcos y el del puerto.

También colaborará en la diseminación y validación de los resultados del proyecto. Consorcio de TwinShip El consorcio del proyecto está formado por un total de 18 entidades entre las que se encuentran la Universidad de Troms (coordinador), la Fundación Valenciaport, Grimaldi, Stena Line, SINTEF y Wärtsilä, entre otros.