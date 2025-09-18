El PSOE de Elche dice que Ruz obtuvo una licencia "exprés" y él denuncia a los socialistas por "comunicar" su dirección

El alcalde del PP en Elche (Alicante), Pablo Ruz (i), y el portavoz socialista en el consistorio ilicitano, Héctor Díez (d), en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista del Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha acusado al alcalde de la ciudad, Pablo Ruz (PP), de haber obtenido una licencia de obra "exprés" para reformar su vivienda por lograrla "en tan solo 70 días" mientras "la ciudadanía debe esperar entre cinco y, en los casos más extremos, 45 meses". Por su parte, el primer edil ha denunciado ante la Oficina Municipal de Protección de Datos la "comunicación exacta" de su vivienda durante la rueda de prensa en la que el PSOE del consistorio hizo esas acusaciones.

El director adjunto del gabinte de alcaldía, Antonio Luis Martínez-Pujalte, ha asegurado que dicha denuncia se va a trasladar este jueves a la Agencia Española de Protección de Datos por el "tratamiento indebido e ilícito de datos personales de un ciudadano, que en este caso además es el alcalde, que se encuentran en un expediente del Ayuntamiento de Elche y puede ser calificado de infracción muy grave".

Para Martínez-Pujalte, esta conducta "constituye una flagrante violación" de la Ley Orgánica de Protección de Datos, así como del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea (UE), según ha señalado el consistorio en un comunicado.

En concreto, ha apuntado que el apartado d del artículo 72.1 "tipifica esta conducta como una infracción muy grave" ante "la utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos".

En este sentido, ha remarcado que "el hecho de que los datos no se hayan publicado en los medios de comunicación no convierte en impune la conducta, ya que la infracción radica en la utilización de los datos, con independencia de la difusión o no, que en todo caso será un criterio" que, a su juicio, se deberá "tener en cuenta para graduar la sanción".

De otro lado, se ha referido a que, como cargo público, "se debe estar sujeto" a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y la conducta en este caso "también constituye una infracción muy grave según la ley", y ha añadido que "esta es una primera actuación, con independencia de otras que puedan hacerse en un futuro".

"COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN"

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista de Elche, Héctor Díez, ha avanzado este jueves que solicitará en el próximo pleno "la creación de una comisión especial de investigación sobre licencias de obra otorgadas por el Ayuntamiento".

"La propuesta surge tras el estudio llevado a cabo por el PSOE y desvelado el pasado lunes, en la cual se evidencia que el alcalde, Pablo Ruz, presuntamente obtuvo una de estas autorizaciones de forma exprés, en tan solo dos meses y diez días, para rehabilitar su chalé", ha recordado la formación en un comunicado.

"QUE DEJE DE AMENAZAR"

Díez ha enfatizado que la comisión propuesta "debe ser un ejercicio de transparencia" y ha rechazado "las acusaciones y amenazas vertidas por Ruz": "Que deje de amenazar, no nos va a acobardar. El PSOE va a seguir fiscalizando y controlando al equipo de gobierno con seriedad, con informes y con papeles que acrediten lo que decimos".

Asimismo, el portavoz del PSOE en Elche ha manifestado que Ruz, "hasta la fecha, no ha ofrecido ninguna explicación" y que este tema "no" se puede solventar "con estrategias de dramatización ni victimismo". "Las únicas víctimas son la ciudadanía y los despachos profesionales que deben esperar hasta ocho meses para gestionar una licencia de obra", ha apuntado.

Respecto a las acusaciones sobre la supuesta divulgación pública de la dirección de la vivienda del primer edil, Díez ha asegurado: "Aquí, el único que ha hecho público su domicilio es el propio Ruz, en una publicación en sus redes sociales en marzo de este año, donde se puede ver su dirección exacta".

"Menos drama y más dar explicaciones es lo que corresponde al señor Ruz", ha reiterado el portavoz socialista, que espera que "la comisión" sirva "para que el alcalde dé la cara, ofrezca explicaciones y deje de desviar la atención".