El PSOE pedirá citar a Feijóo el 27 de enero en la comisión dana del Congreso: "Tiene que enfrentarse a sus mentiras"

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha anunciado que el PSOE pedirá citar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso para que se "enfrente a sus mentiras" tras su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la riada que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y se cobró la vida de 230 personas.

Así lo ha avanzado en una comparecencia ante los medios este viernes por la tarde en la sede del PSPV en València, después de la declaración de Feijóo ante la jueza de Catarroja, que se ha producido de manera telemática y se ha alargado durante más de cinco horas.

En su testifical, Feijóo ha manifestado que no supo de la dana hasta aproximadamente las 20 horas de aquel día y que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón no le informó en "tiempo real" a lo largo de la jornada, tal y como dijo en su día por "error". También ha asegurado que desconocía dónde se encontraba el 'expresident' cuando intercambiaron mensajes y que le pareció que estaba "informado".

Morant ha considerado que hoy ha quedado demostrado Alberto Núñez Feijóo está "inhabilitado para ejercer la política" y ha reclamado al líder del PP que "pida perdón" a los familiares de las víctimas fallecidas en la dana, una exigencia que también ha extendido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

La líder de los socialistas valencianos ha sostenido, tras la declaración de Feijóo ante la jueza, que "la mentira no cabe en política y menos en un drama que ha causado 230 víctimas mortales" y ha reprochado al líder 'popular' "se plantara" en Valencia "para mentir" en un día en que los familiares de las víctimas mortales de la dana "todavía buscaban el cadáver de sus familiares".

"HA RECONOCIDO ANTE LA JUEZA QUE MINTIÓ"

"Hoy ha reconocido ante la jueza de Catarroja que mintió, que nos mintió a los valencianos, que mintió a toda la sociedad española pero, sobre todo, a las víctimas", ha señalado Morant. Todo ello, ha incidido, con el fin de "salvar al nada honorable" Carlos Mazón y su "negligente gestión" de la catástrofe del 29 de octubre de 2024.

