El Gobierno dice que Feijóo ha reconocido ante la jueza de la dana que el PP hizo "lo de siempre": "Mentir"

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofrece declaraciones a los medios durante su visita a la sede de la empresa Isdin, a 9 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). ISDIN es una compañía farmacéutica internacional y líder e - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este viernes que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido en su declaración como testigo ante la jueza de la dana que su formación hizo "lo de siempre": "Mentir".

Así se ha expresado en un mensaje publicado en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press, en el que ha señalado que el líder de los 'populares' "rectifica y dice que no recibió información" del entonces presidente valenciano Carlos Mazón.

En una línea similar se ha expresado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha recordado en la misma red social que Feijóo pidió en su día que "si mentía le echasen".

"Solo recuerdo que dijo que si mentía que le echasen. Yo no quiero que suceda, porque con este zote perderán las próximas elecciones, pero ahí lo dejo", ha manifestado Puente en la red social X, en alusión a la declaración en la que Feijóo ha corregido sus afirmaciones iniciales.

Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que, en su testifical ante la jueza, el líder del PP ha asegurado que no supo de la riada hasta aproximadamente las 20 horas y que en esa jornada el Carlos Mazón no le informó en "tiempo real", tal y como sí manifestó por "error".

Feijóo, que ha declarado por videoconferencia desde el Congreso de los Diputados, ha explicado a la jueza que cuando afirmó que Mazón le informaba en "tiempo real" se refería en realidad a los días posteriores -martes y miércoles- y no al lunes 29 de octubre.