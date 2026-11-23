Imágenes remitidas por el PSOE de Petrer (Alicante) sobre "pintadas de insultos y amenazas contra Pedro Sánchez" - MONTAJE FOTOGRÁFICO A PARTIR DE PSOE PETRER

ALICANTE, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Petrer (Alicante) ha condenado este lunes que han aparecido sobre cartelería electoral diversas "pintadas de insultos y amenazas contra Pedro Sánchez", presidente del Gobierno y candidato a la reelección en los comicios generales del domingo 29 de noviembre.

Según un comunicado de la formación, también se han podido observar "mensajes de odio" y expresiones como "cocainómano", "perra", "muerte a Sánchez" o "viva Vox". Consideran que son mensajes "especialmente preocupantes por el grado de agresividad y violencia verbal que reflejan".

El portavoz socialista y candidato al Congreso de los Diputados, Fernando Portillo, ha lamentado que "este tipo de comportamientos estén presentes en una campaña electoral" y ha planteado "la necesidad de reflexionar sobre las consecuencias que tiene la normalización de los discursos de odio en la sociedad".

"Podemos tener ideas políticas muy diferentes, discrepar profundamente e incluso enfrentarnos en el debate público, pero nunca deberíamos cruzar determinadas líneas. Desear la muerte a alguien, insultar o despreciar a quienes piensan diferente no puede formar parte de una convivencia democrática saludable", ha señalado Portillo.

El portavoz ha apuntado: "Cuando veo estos mensajes, inevitablemente pienso en mis hijos. Me pregunto si esta es la sociedad en la que queremos que crezcan, si queremos enseñarles que pensar diferente justifica el insulto, la intolerancia o incluso las amenazas. Yo, desde luego, no quiero ese futuro para mis hijos ni para los hijos de nadie".

"REBAJAR LA CONFRONTACIÓN"

Desde el PSOE de Petrer han remarcado que "la democracia se sustenta precisamente en el pluralismo político, la libertad de expresión y el respeto a las personas, independientemente de sus ideas". Por ello, ven necesario que "todas las formaciones políticas contribuyan a rebajar la confrontación personal y a favorecer un clima de respeto durante la campaña electoral".

"La política debería servir para confrontar proyectos, defender propuestas y buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía. Podemos hacerlo con pasión, con firmeza y defendiendo nuestras convicciones, pero sin convertir al adversario político en un enemigo", ha manifestado Portillo.

A una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre, los socialistas han hecho un llamamiento a la "responsabilidad colectiva" para que "el debate político se desarrolle desde el respeto y la convivencia democrática".

"Sobre el odio no se construye nada. Ni una sociedad mejor, ni una convivencia más justa, ni un futuro que merezca la pena. Tenemos la responsabilidad de demostrar, especialmente a las generaciones más jóvenes, que la democracia es compatible con las diferencias y que el respeto debe estar siempre por encima de cualquier ideología", ha concluido Portillo.