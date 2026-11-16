El PSOE promete crear una autoridad de defensa del cliente financiero que combata la "exclusión" de mayores

El candidato al Congreso de los Diputados del PSOE por Valencia y ministro de Hacienda, Arcadi España, y el impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota', Carlos San Juan, durante una reunión, en la sede del PSPV-PSOE - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Congreso por València del PSPV-PSOE y ministro de Hacienda, Arcadi España, ha trasladado el compromiso de su formación de crear "una autoridad independiente de defensa del cliente financiero", que ofrezca una "respuesta ágil, extrajudicial y vinculante" a los reclamaciones de los usuarios y combata la "exclusión" de las personas mayores en su acceso y relación con estos servicios.

España ha explicado que la creación de este organismo era "uno de los compromisos que ya tenía este Gobierno y que reitera en el programa electoral". La medida, según ha indicado, "estaba ya tramitada" por parte del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pero "no ha dado tiempo" a terminar el proceso debido al adelanto electoral.

Así lo ha señalado después de reunirse en València con el impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota', Carlos San Juan, para abordar las propuestas en materia de defensa del cliente financiero.

Según Arcadi España, la medida, que beneficiará especialmente a los 9 millones de pensionistas de España, comportará que las reclamaciones que canalicen todas las personas, especialmente las mayores, "tengan una respuesta rápida a su reclamación, una respuesta ágil, extrajudicial, de forma que no tendrán que acudir a los tribunales, y gratuita".

Además, la respuesta al usuario, que será en un plazo máximo de 90 días, será vinculante cuando el importe de la reclamación sea inferior a los 20.000 euros, ha detallado el PSOE.

LAMENTA QUE "SE HABLA DE LOS MAYORES COMO UN GASTO"

El candidato socialista ha expuesto que "siempre se habla de los mayores como si fueran una fuente de gasto", en materia como pensiones y sanidad, pero "no hablamos normalmente de una de las partes más importantes de los mayores en nuestro país, que es cómo nos cuidan al conjunto de familias y al conjunto de la sociedad".

En ese sentido, ha afirmado que en esta campaña "se ha hablado mucho de pensiones" y se ha visto que hay dos modelos: "un modelo de progreso por parte de las fuerzas progresistas de actualizar las pensiones conforme al IPC e ir mejorándolas", lo que permitido incrementar un 44% la pensión media de jubilación en estos años", y "otros modelos que generan muchas dudas y preocupación entre los mayores cuando dicen cosas como que el modelo va a petar o introducen elementos que recuerdan a la privatización de los sistemas públicos como ha pasado en países de Latinoamérica".

El también ministro de Hacienda ha lamentado que "muchas personas mayores que acuden a su oficina bancaria, allí donde hay oficina bancaria, que no hay en muchos sitios, se encuentran con muchas dificultades", como el hecho de que los bancos buscan "una digitalización por encima de todo", lo que condena a muchas personas mayores "a no poder relacionarse como un cliente más en algo tan importante como es su oficina bancaria".

Arcadi España también ha defendido la necesidad de contar con cartillas físicas, que es "un elemento fundamental para las pensiones mayores en nuestro país".

Asimismo, ha expuesto que muchas personas mayores se encuentran con grandes dificultades a la hora de presentar las reclamaciones que consideran necesarias cuando ven vulnerados sus derechos, ya que han de acudir al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores o a la Dirección General de Seguros, adentrándose en "un laberinto administrativo", o acudir a los tribunales "con el gasto y el tiempo que eso supone para esas personas".

El dirigente socialista también se ha referido al cierre de oficinas bancarias, particularmente en muchos pequeños municipios y en muchos barrios. En este punto, Arcadi España ha recordado el programa que impulsó el Consell de Ximo Puig para garantizar la existencia de cajeros automáticos en municipios pequeños, un programa que "ahora se ha descuidado por parte de la Generalitat".

"EN ESTE MOMENTO ESTAMOS MUY DEJADOS"

Por su parte, el impulsor de la campaña, Carlos San Juan, ha agradecido al PSOE "la sensibilidad" de hablar de los mayores en campaña electoral "no únicamente como que somos un gravamen económico con las pensiones, con el gasto farmacológico, con la dependencia, sino que se introdujera un poquito un soplo de aire fresco".

San Juan ha recordado el apoyo que recibió su campaña 'Soy mayor, no idiota', pero ha señalado que años después no está satisfecha porque "lo que buscaba era una ley de la autoridad independiente que permitiera todas las personas que por obligación tenemos que recurrir al sistema financiero pudiéramos reclamar de forma gratuita, simplemente con una firma, sin necesidad de abogado y sin entrar en un círculo de espera como es, desgraciadamente, la justicia ordinaria".

El impulsor de la iniciativa ha afirmado que "en este momento estamos muy dejados y, concretamente, en la Comunitat Valenciana y en València capital, se están cerrando sucursales y hay todavía zonas que no tienen ni siquiera un cajero".

A preguntas sobre si ha hablado con otros partidos para la creación de esta ley, San Juan ha explicado que no porque "el único que se ha dirigido a mí ha sido el PSOE y no solo en este momento, sino cuando se inició la campaña tuve una muy buena acogida".