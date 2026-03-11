El PSPV acusa a Catalá de "mentir" con los trenes en Fallas y defiende que Puente lo "acredita" con documentos

Archivo - El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, haciendo declaraciones a los medios de comunicación - PSPV-PSOE - Archivo

VALÈNCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha acusado a la alcaldesa de la ciudad, la 'popular' Mª José Catalá, de "mentir" con sus afirmaciones sobre la polémica de la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte durante las 'mascletaes' de Fallas. Además, ha defendido que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "acredita que la alcaldesa ha mentido" con documentos oficiales.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, tras el minuto de silencio guardado en la plaza del Ayuntamiento por el 22 aniversario de los atentados del 11M.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y Catalá se intercambiaron este martes sendas misivas ante la situación generada a raíz de la medida adoptada por Renfe, a partir de la petición que la primera edil lanzó para evitar aglomeraciones en el entorno de la estación en los días grandes de las Fallas, de dejar los Cercanías que llegan desde la zona sur en la estación de Albal en el tramo horario de la 'mascletà'.

Un día después, Puente ha compartidoun mensaje en redes sociales en el que afirma, adjuntando una noticia sobre la polémica, que "cuando tienes a una prensa servil y lacaya como esta, dispuesta a mentir para cubrirte las vergüenzas, te puedes permitir el lujo de ser una absoluta incompetente y culpar a los demás de tus errores. "¿Verdad, alcaldesa?, añade, y subraya que el Gobierno "no ha reconocido ningún error", sino que "quizá el que ha cometido es fiarse de una timadora". Catalá ha exigido al ministro y a Bernabé que "dejen los insultos".

En este contexto, el portavoz municipal del PSPV ha denunciado que "en los últimos días hemos asistido a muchas faltas de respeto por parte de Catalá y de su gobierno municipal, en primer lugar a la inteligencia de los vecinos y vecinas de la ciudad".

"Cuando una persona dirige una administración y solicita a otra administración que realice algún tipo de actuación, uno tiene que hacerse responsable de las decisiones que toma. Y si luego esas decisiones son criticadas, puede rectificarlas o defenderlas, pero lo que no puede en ningún caso es mentir", ha argumentado.

Según ha defendido, se acredita "negro sobre blanco" en todos los documentos oficiales sobre la petición y la posterior propuesta de Renfe "que María José Catalá ha mentido". "Y al mentir, lo que está haciendo es faltar el respeto a los vecinos, que deben saber el por qué de las decisiones que se toman", ha insistido.

EXIGE LEALTAD Y MEJOR GESTIÓN A CATALÁ

Sanjuán considera que "si Catalá quería tomar otra decisión, podía haberse coordinado con el Ministerio o directamente haber atendido al requerimiento que se le hizo de que buscara itinerarios alternativos y métodos de transporte alternativo, cosa que no hizo". "Pero parece que se desayunó con el problema cuando empezaron a ver las críticas", ha agregado, y ha exigido a la primera edil que sea "menos cobarde, más leal y un poco mejor gestora".

Preguntado por el 'tuit' de Puente, ha sostenido que el ministro "acredita que la alcaldesa ha mentido" en sus mensajes "y, de alguna manera, se defiende de esas mentiras".

"Lo primero que hay que hacer para buscar y pedir moderación en política es no mentir --ha insistido--. Yo creo que hay gente que confunde ser moderado con hablar bajito. Y ser moderado no es hablar bajito, ser moderado es tener una actitud moderada y leal en las administraciones".

Por tanto, ha reiterado que "calificar en este caso a Catalá como mentirosa, una vez acreditas que hay una mentira que se puede constatar en un documento oficial, no es una calumnia, es una descripción". Ha reconocido que le gustaría otro "tono" en política, pero ha señalado que lo pide "la misma persona que se ha dedicado a insultar el ministro la misma semana". Y ha reiterado que "la primera muestra de respeto es no mentir a los vecinos y vecinas".