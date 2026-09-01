El PSPV acusa al Consell de "inflar" los datos de los operativos de incendios y exige que aporte el 50% de las ayudas

Varios bomberos trabajan en las labores de extinción, a 10 de agosto de 2026, en Castellón - Ángel Sánchez - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha acusado al Consell de presuntamente haber "inflado" los datos de los operativos de extinción que han trabajado en los incendios forestales que este verano han afectado a la Comunitat Valenciana, al tiempo que ha exigido a la Generalitat que aporte el 50 por ciento restante de las ayudas del Gobierno de España para las zonas gravemente afectadas por estos fuegos, con el fin de que lleguen "de verdad" a los municipios y a las personas.

Así lo han manifestado el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, y la diputada socialista Alicia Andújar, en declaraciones a los medios este martes, en las que por otro lado han calificado de "absolutamente insuficiente" el Plan Integral de Reforestación y Recuperación Ambiental para restaurar y mejorar las áreas e infraestructuras forestales dañadas por el incendio de La Vall d'Uixó (Castellón) que presentó este lunes el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

De hecho, Muñoz ha cuestionado que este mismo documento habla "de una normativa que ya existe en la ley forestal valenciana" que ya prevé "compensaciones económicas en forma de ayudas y subvenciones a las personas que cuidan los campos y que ayudan a limpiar el monte". "Llorca no está innovando absolutamente nada", ha replicado.

Frente a ello, ha reivindicado que el Gobierno de España va a poner "una ingente cantidad de dinero para recuperar las zonas afectadas" mediante un decreto que recoge "puntos fundamentales" como la reparación de infraestructuras, la compensación de pérdidas, ayudas a ayuntamientos y la reforestación del territorio quemado, a la vez que ha exigido que la Generalitat complemente el otro 50% de esta ayuda, como hacía el anterior gobierno del Botànic, según ha apuntado.

Así, ha pedido al jefe del Consell "que se tome en serio la reforestación y la reconstrucción de las zonas afectadas" y le ha instado a no hacer "anuncios estériles". "Lo que no podemos es ir hacia detrás cuando vemos que los incendios cada vez son más virulentos", ha avisado.

"HAY PREGUNTAS QUE NO SE HAN CONTESTADO"

Paralelamente, el síndic del PSPV ha considerado que, sobre los incendios de este verano, "hay preguntas que no se han contestado", como el hecho de que la Conselleria de Emergencias e Interior "presuntamente está inflando" los datos de los operativos de extinción, algo "muy grave". "Nos está llegando información por parte de sindicatos de bomberos forestales, de bomberos forestales y personas que han trabajado en la extinción", ha detallado.

Ha descrito "situaciones en las que la Generalitat estaría diciendo que hay más operativos de los que realmente se estaban utilizando, con números inflados en las unidades, con medios efectivos que se dicen que están o que se han dicho que estaban pero que no estaban, con salidas de operativos que dicen que estaban sobre el terreno pero que no habían salido aún de sus bases". "En ocasiones se puede decir que hay una unidad operativa sobre el terreno y a lo mejor está de camino", ha dicho.

Ante esta situación, ha avanzado que el PSPV presentará en Les Corts una batería de preguntas para que la Generalitat "aclare" esta situación. "No nos fiamos de este Consell. Vimos durante la dana cómo cambiaron de versión en múltiples ocasiones. No nos fiamos de Pérez Llorca, no nos fiamos de --el conseller de Emergencias Juan Carlos-- Valderrama", ha remarcado.

Muñoz ha relacionado esta presunta situación con el hecho de que algunos de los incendios del verano "que se pensaban que estaban siendo controlados de repente se fueron de las manos", como el de Segorbe y Gátova. "¿Esto es porque ha habido situaciones sobrevenidas?", ha cuestionado, para seguidamente avisar: "Si esto es porque el conseller está diciendo que hay un número determinado de bomberos y unidades operativas que no es real, estaríamos hablando de otra cosa".

EL 75%, DE LA UME

Por su parte, la portavoz de Emergencias del PSPV en Les Corts, Alicia Andújar, ha hecho hincapié en que el 75% de los efectivos que han participado en las labores de extinción de estos fuegos pertenecían a la Unidad Militar de Emergencias (UME), lo que hace "levantar las alarmas" porque supone comprobar que la Comunitat Valenciana "no tiene un servicio para hacer frente a la extinción de los incendios forestales" o que con el que cuenta "no es suficiente".

La parlamentaria ha concretado que los socialistas quieren saber qué efectivos participaron "de manera real" en estos trabajos, así como acceder a los registros de operatividad de todos los cuerpos que participaron y conocer "por qué se tomaron determinadas decisiones como llamar o no a la UME y en qué momento hacerlo".

Preguntados por el hecho de si la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha trasladado esta preocupación en los Cecopi en los que ha participado, el síndic socialista ha replicado que ella "responde respecto a su competencia", que en este caso es la UME, pero los bomberos forestales dependen de la Generalitat. "Hacemos nuestro trabajo, que es intentar verificar por datos oficiales si esto está siendo así o no", ha esgrimido, al tiempo que ha asegurado que el conseller de Emergencias es quien "en última instancia organiza y decide". "Tenemos la obligación de fiscalizar", ha añadido.

PP: MORANT Y BERNABÉ, "DE POSTUREO"

Por su parte, desde el PP, Nieves Martínez ha defendido la "coordinación de todas las instituciones" con los incendios y ha reivindicado que la Generalitat "ha apostado más que nunca por la prevención", con más de 100 millones de euros en los últimos presupuestos, "cuatro veces más que con el Botànic". Además, ha asegurado que verter estas críticas ahora "no es lo que toca" y ha acusado a los socialistas de utilizar este tema como "cortina de humo" para "pasar de puntillas" sobre la crisis de Ceuta.

En este punto, la portavoz adjunta 'popular' se ha mostrado sorprendida por el hecho de que el PSPV las lance ahora cuando representantes socialistas como la ministra Diana Morant o la delegada Pilar Bernabé estaban presentes en las reuniones de los Cecopi. "Entonces, ¿esas personas qué hacían allí?", ha deslizado, y ha preguntado si es que estaban "de postureo". También ha considerado que el conseller de Emergencias ha dado las explicaciones en su comparecencia en la Diputación Permanente.

VOX CREE QUE SE HA ACTUADO "CON DILIGENCIA"

Por parte de Vox, su síndic, José Mª Llanos, ha considerado "curioso" que el PSOE "que nos ha negado 14 hidroaviones que ya estaban preparados para poder realizar actividades de descarga importantísimas" y que podían haber intervenido en los incendios de este verano lance ahora estas críticas. Además, ha valorado que la Generalitat ha actuado "con diligencia y teniendo en cuenta todos los medios que se tenían a disposición en esos momentos".

En todo caso, ha argumentado que los incendios "se previenen y se apagan en invierno con prevención, cortafuegos, apoyando a los lugareños, con la transhumancia, el pastoreo tradicional y toda una serie de medidas que se tienen que poner durante mucho tiempo para que puedan ser efectivas". También ha cargado contra el Botànic por haber estado "ocho años protegiendo a las hierbas y abandonando a las personas".

Y sobre la demanda del PSPV de recuperar la Unidad Valenciana de Emergencias y si considera que fue un error suprimirla al llegar el PP y Vox al Consell, ha replicado que no se podía eliminar "porque no existía" y era simplemente "un titular". "No había dotación presupuestaria, no había personal, no había nada, era un 'Ximoanuncio'", ha añadido. "El Partido Socialista, calladito estaría mejor porque cada vez que abre la boca está perdiendo miles de votantes", ha zanjado.