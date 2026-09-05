El PSPV acusa a Llorca de "cometer la enésima traición a los valencianos" tras el 'no' al nuevo sistema de financiación

Archivo - El secretario de organización de PSPV-PSOE, José Muñoz, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 30 de abril de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha acusado este sábado al Partido Popular y al 'president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de "cometer la enésima traición a los valencianos y valencianas" tras votar en contra del nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España que "contempla 3.669 millones de euros más al año" para la Comunitat Valenciana.

Así se ha pronunciado este sábado el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, quien ha subrayado en un comunicado que, "por mucho que el señor Pérez Llorca esté preocupado por su futuro político y por si --el líder del PP, Alberto Núñez-- Feijóo le deja ser candidato en las próximas elecciones, su candidatura no cuesta 3.669 millones de euros más al año que sí nos permitirían reforzar nuestra sanidad, educación o vivienda".

Ayer viernes, el jefe del Consell reiteró su rechazo a la propuesta de reforma de financiación autonómica que expone expuso el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En concreto, afirmó que ese modelo quiere "contentar a los independentistas catalanes" y no a las comunidades autónomas. Todo ello, en una jornada en la que el Ministerio de Hacienda sacó adelante su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica con los votos de la Administración General del Estado y el apoyo de Cataluña y Canarias.

En este sentido, el dirigente socialista ha afirmado que "los valencianos y valencianas llevamos demasiado tiempo pagando las consecuencias de una financiación injusta y ahora que tenemos la oportunidad de tener más recursos para reforzar el Estado de Bienestar valenciano es inadmisible rechazarla".

También ha censurado que "mientras el PP está diciendo por un lado que no a recibir más recursos, por el otro está llevando a cabo un proceso de privatización de los servicios fundamentales".

MÁS RECURSOS PARA "SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES"

Además, ha reclamado a Pérez Llorca que "ponga por delante a los valencianos y valencianas" y ha añadido: "Necesitamos más recursos para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales y para garantizar unos servicios públicos de calidad".

Con ello, los socialistas valencianos han exigido a Pérez Llorca que "recapacite y deje de ponerse a las órdenes de Feijóo y --el presidente de Vox, Santiago-- Abascal" y ha insistido: "Tenemos una oportunidad histórica y no podemos dejarla pasar por intereses puramente partidistas".

"Los valencianos merecemos una financiación justa y merecemos que quienes nos representan estén a la altura", ha concluido Muñoz.