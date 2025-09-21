El PSPV acusa a Merino de "maquillar" el déficit y de "retorcer" las cifras

Archivo - El diputado del PSPV en las Cortes Toni Gaspar, en el centro de la imagen en fotografía de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo socialista en Les Corts, Toni Gaspar, ha acusado este domingo a la consellera de Hacienda, Ruth Merino, de "maquillar" el déficit de la Generalitat registrado hasta el mes de junio, "retorciendo" las cifras, en "un intento de hacer méritos para salvarse de la escabechina anunciada" por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha avanzado que habrá en noviembre una remodelación de su Consell.

Según ha sostenido en un comunicado, este anuncio de Mazón de crisis de gobierno "ha paralizado o puesto de los nervios", según los casos, a los consellers y ha apuntado que este es un Consell "interino, más preocupado por saber si se van a salvar que por gestionar la dana y dar soluciones a los valencianos".

Así lo ha indicado después de que Merino haya asegurado que la Generalitat ha logrado reducir en 687 millones de euros su déficit en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior por "las medidas de control y eficiencia del gasto implementadas por el Consell y al buen desempeño de los ingresos, en particular por tributos propios". Según Merino, el déficit acumulado hasta junio se situó en 958,8 millones de euros, equivalente al 0,61 por ciento del PIB regional, frente a los 1.645,9 millones de euros de 2024 (1,13% del PIB).

Frente a estas manifestaciones, Gaspar ha reprochado a la consellera "que no tiene que inventarse cifras, ya que el déficit oficial, que es el que certifica cada mes la Intervención General del Estado (IGAE), fue hasta el 30 de junio de 3.526 millones de euros, el 2,26% del PIB, la mayor de todas las CCAA y el doble de la media de España (1,12%), sin contar los anticipos del sistema de financiación que el Gobierno de España le inyectó a la Generalitat hasta junio".

Además, ha añadido que el Gobierno acordó que el gasto Dana, --"que se paga íntegramente de la Línea especial del FLA-dana a interés al 0%"-- no compute como déficit de la Generalitat. "Sin tener en cuenta este gasto Dana, que en los seis primeros meses ha sido de 660 millones, el déficit de la Generalitat hasta junio, sin anticipos, ascendió a 2.866 millones, el 1,84% del PIB valenciano, un 66% más que la media de las comunidades (1,12%)", ha indicado el diputado socialista.

En esta línea, ha recalcado que este déficit "se produce pese a que el Gobierno ha transferido a la Generalitat en 2025 los mayores recursos de su historia (15.921 millones, un 3,5% más que en 2024) con cargo al modelo de financiación y al tirón fiscal del ladrillo, mientras la Generalitat está esquilmando la caja autonómica con regalos en impuestos a los más ricos de la Comunitat Valenciana en el Impuesto de Patrimonio y en las grandes donaciones y herencias, así como a la empresa de la central de Cofrentes, tal como ha advertido la Airef".

"OXÍGENO FINANCIERO"

"Esta es la verdad de la gestión de este Consell. El Gobierno de los mejores, pero en maquillaje financiero", ha censurado Toni Gaspar. El PSPV subraya que el informe de la IGAE "certifica que la Comunitat Valenciana ha sido la que más oxígeno financiero ha recibido del Gobierno de España, con 1.810 millones en anticipos de la liquidación que las CCAA cobran a finales de julio".

En esta línea, acusan al gobierno dirigido por Carlos Mazón de "ocultar sistemáticamente" este apoyo financiero del Gobierno. "Ha tenido que ser el grupo socialista el que revelara que el Gobierno ha realizado hasta cuatro inyecciones de fondos vía anticipos, siendo la Comunitat Valenciana la que más respaldo ha tenido. Pese a ello, el Consell de Mazón solo sabe llorar, mientras vacía la caja de la Generalitat y es un desastre de gestión, incapaz de ejecutar los casi 3.000 millones puestos a disposición por el Gobierno para recuperar la zona Dana", han concluido desde el PSPV.