El PSPV advierte de que las lluvias "dejan las calles llenas de árboles y ramas caídas" en València - PSPV

Exige que "se garanticen todas las medidas de seguridad antes de abrir los parques"

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València Elisa Valía ha advertido que las fuertes lluvias de este fin de semana "han dejado las calles y jardines llenas de árboles y ramas y caídas", por lo que ha exigido que "se garanticen todas las medidas de seguridad antes de abrir los parques".

Valía ha denunciado "el peligro que supone el abandono de las zonas verdes" por parte del gobierno municipal y ha criticado que este temporal meteorológico "ha dejado en evidencia el desinterés de --la alcaldesa de València-- María José Catalá y Vox por el mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad".

"Este abandono y falta de ganas de trabajar suponen un peligro real para la integridad de las personas", ha reiterado, según ha indicado la formación política en un comunicado.

Así, ha señalado que "a la caída de árboles de grandes dimensiones el pasado viernes en la calle de Pintor Sorolla o Blasco Ibáñez, este fin de semana hay lamentar la caída de ejemplares y ramas en San Marcelino, La Petxina, Cruz Cubierta, la calle Hospital o los Viveros, entre otras zonas".

La edil socialista ha expresado su "preocupación" por "los numerosos ejemplares de árboles caídos en los últimos días, algunos de gran envergadura, en distintos puntos de la ciudad": "Durante los últimos días hemos visto que han caído muchos ejemplares, algunos de gran envergadura en la ciudad de València, y esto nos preocupa por el peligro que puede suponer para las personas que caminan por nuestras calles o que utilizan los parques y jardines de la ciudad".

Además, ha criticado que, "pese a esta situación, el Ayuntamiento haya decidido reabrir los parques sin ofrecer ninguna información sobre las medidas de seguridad adoptadas".

"Hoy los parques y jardines de la ciudad están abiertos y no sabemos si los vecinos y vecinas pueden estar tranquilos y pueden utilizarlos con todas las condiciones de seguridad, porque ni la señora María José Catalá ni nadie de su gobierno han salido a explicar y a confirmar que se han garantizado las condiciones de seguridad, que se ha verificado que no hay ningún peligro para los vecinos y vecinas que utilicen los parques y jardines de la ciudad", ha expuesto.

Por ello, la concejala ha exigido que "den las explicaciones oportunas": "Es imprescindible que Catalá, o algún miembro de su gobierno si ella no quiere hacerlo, comparezca para decir y confirmar a que se pueden utilizar los parques y jardines con toda tranquilidad porque la seguridad está garantizada."