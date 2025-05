PSPV afea a Mazón que hable de "asfixia económica" mientras la Comunitat pierde 497 millones por sus "regalos fiscales"

VALÈNCIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha afeado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que denuncie una situación de "asfixia económica" de la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno de España mientras la región "pierde" 497 millones de euros, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), por sus "regalos fiscales" y la política del Consell "para unos pocos privilegiados".

Al respecto, el síndic socialista, José Muñoz, en declaraciones a los medios este viernes, ha acusado al jefe del Consell de no tener "ningún tipo de catadura moral" y de ser "un mentiroso compulsivo y volver a utilizar el bulo y la falsedad como elemento de confrontación contra el Gobierno de España". Además, ha retado al 'president' a "reconocer si es verdad o mentira que desde que gobierna Pedro Sánchez la Comunitat Valenciana recibe 5.000 millones de euros más que cuando gobernaba Mariano Rajoy".

También ha emplazado a Carlos Mazón a decir "si es verdad o mentira" que la Comunitat Valenciana "ha perdido 814 millones de euros porque --el líder del PP-- Alberto Núñez Feijóo y el PP en su conjunto votó en contra del decreto ley de las entregas a cuenta el pasado febrero". "Advertimos de que la Comunitat Valenciana iba a perder 814 millones por el interés absolutamente espurio de confrontar contra el Gobierno por parte del PP y de Carlos Mazón", ha subrayado.

Además, ha reprochado al 'president' de la Generalitat que la Comunitat Valenciana es la autonomía "que más regalos fiscales le está dando a las rentas altas y las grandes fortunas". "No lo digo yo, es un informe de la Airef, que es la mayor autoridad que hay en cuanto a política fiscal y financiación de las comunidades autónomas", ha indicado.

Muñoz ha mostrado un documento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal --con fecha 14 de mayo-- que muestra el impacto recaudatorio acumulado en el periodo 2024-2029 de las medidas permanentes de ingresos adoptadas o previstas por las CCAA y que prevé un descenso de 497 millones de euros en el caso de la Comunitat Valenciana. "De todas las comunidades vamos a ser la que mayores regalos fiscales va a tener por culpa de las políticas de impuestos de Carlos Mazón", ha incidido.

Por todo ello, ha acusado al 'president' de la Generalitat de ser "un mentiroso" y de estar "perdonando y regalando dinero e impuestos a los que no lo necesitan", al tiempo que le ha reprochado que afirme "que estamos asfixiados económicamente" mientras "le perdona 497 millones de euros a las rentas más altas". "Esto es la catadura moral y lo que demuestra es la irresponsabilidad fiscal de nuestro 'president', que gobierna para quien gobierna" y que está "pensando en su salida profesional en lugar de pensar en la Comunitat", ha lamentado.

ACUSA AL CONSELL DE "OCULTAR" UN ANTICIPO DEL FLA Y EL PP LO NIEGA

Paralelamente, el síndic del PSPV ha acusado al Consell de haber "ocultado" un anticipo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pese a haberlo "reconocido" la propia Conselleria de Hacienda. "Les animo a que le pregunten a la consellera --Ruth-- Merino o al 'president' de la Generalitat si lo que estoy diciendo es verdad o mentira. Pregúntenle, a ver si tienen el valor de decir que lo que estoy afirmando es mentira", ha señalado a los periodistas.

Por el contrario, la portavoz adjunta del PP en Les Corts Nieves Martínez, que ha negado que se haya producido este anticipo, ha asegurado que "la realidad" es que en estos momentos "hay más de 1.500 millones que se deben a los proveedores --de la Generalitat--, que son necesarios y que no están pagados" porque el Gobierno de España "no ha mandado el FLA". "No nos pueden decir lo que es mentira, porque, si no, esa cifra no sería una realidad", ha sostenido.

Así, ha incidido en que la Comunitat Valenciana "sigue pendiente del FLA" y también, "por supuesto, de una financiación justa", pero ha recalcado que el FLA extraordinario es "más que necesario" en este momento. "Esa hubiera sido una buena noticia en la visita del presidente del Gobierno ayer a València, que realmente se hubiera comprometido con los valencianos con esa ayuda económica necesaria para continuar con las políticas sociales en nuestra comunidad", ha apuntado.