El PSPV afirma que València será "la primera trinchera de la libertad" en el mitin de Sánchez ante 2.500 personas

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i), durante el inicio de la campaña a los comicios europeos en Valencia, en la Rambleta, a 23 de mayo de 2024 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV reivindica el significado político de que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, haya elegido València y la Comunitat Valenciana para retomar este próximo viernes los mítines de precampaña después de los tres días de duelo decretados por el accidente ferroviario de Urda.

En un comunicado, el secretario de Organización y responsable del comité electoral del 29N del PSPV, Vicent Mascarell, asegura que la Comunitat Valenciana está llamada a convertirse en "la primera trinchera de la libertad y la democracia frente a las políticas de la derecha y la extrema derecha", con este mitin en el polideportivo del Cabanyal-Canyamelar en el que esperan reunir a 2.500 personas.

Junto a Sánchez intervendrán la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad del PSOE, secretaria general del PSPV de València y cabeza de lista al Congreso por la provincia, Pilar Bernabé.

"No es casualidad que haya elegido la Comunitat Valenciana y València para reanudar la defensa de los valores de la libertad, la democracia y la dignidad", subraya Mascarell, ya que recuerda que fue en la Comunitat Valenciana donde PP y Vox sellaron sus primeros pactos de gobierno y donde, tras la tragedia de la dana, "todavía no se han asumido las responsabilidades políticas por una de las mayores catástrofes de la historia democrática valenciana".

Es por eso que reivindica que "fue aquí donde comenzaron los pactos de la ignominia entre PP y Vox y será también aquí donde volveremos a defender los valores democráticos y los avances de nuestro país": "Desde el Cabanyal, desde València, con Pedro Sánchez, Diana Morant y Pilar Bernabé, y acompañados de toda la gente progresista, vamos a defender el futuro de nuestro país".

LLAMA A ACUDIR AL MITIN MÁS ALLÁ DE SIGLAS

El secretario de Organización del PSPV hace un llamamiento a la participación en el mitin del viernes e invita a sumarse a toda la ciudadanía progresista, más allá de las siglas y de las trayectorias políticas: "Están invitados los socialistas de toda la vida y quienes nunca lo han sido, los jóvenes, las mujeres, quienes siempre han votado al PSOE y quienes nunca lo han hecho. Nos jugamos mucho y probablemente estamos ante las elecciones más trascendentes de los últimos 50 años".

Y es que Mascarell enmarca esta convocatoria en un momento político de especial trascendencia, en el que, a su juicio, la ciudadanía tiene mucho en juego. Alude a las recientes victorias electorales de fuerzas demócratas en Brasil y Estados Unidos como ejemplos de la importancia de la movilización frente a los proyectos de la extrema derecha: "Los valencianos y las valencianas vamos a ser la primera trinchera para evitar que las políticas de la derecha y la extrema derecha gobiernen nuestro país".