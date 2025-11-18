El PSPV anuncia una querella contra Mazón ante Fiscalía por falso testimonio en la comisión de la dana del Congreso

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, comparece ante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha anunciado este martes que presentará una querella contra el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, "por haber faltado a la verdad" en su comparecencia antre la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la dana.

Según ha informado el PSPV en un comunicado, la querella se presentará ante la Fiscalía por falso testimonio. Los socialistas consideran que Mazón en su comparecencia de este lunes "no solo eludió las preguntas, como ya hizo en les Corts Valencianes, si no que fue más allá, faltando a la verdad en muchas de las afirmaciones que hizo ante la comisión, lo que implica la presunta vulneración del artículo 502 apartado 3 del Código Penal".

Durante su comparecencia, Mazón reconoció que el día de la dana que dejó 229 muertos en la provincia de Valencia pudo haber alguna llamada que no escuchó y, en concreto, sobre la que le hizo la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, a las 19.10, ha indicado que a lo mejor no la oyó porque tenía el móvil "en la mochila".

El 'president' en funciones defendió que Salomé Pradas "nunca se negó a mandar el mensaje" ni le "solicitó consulta para que mandara" porque eso no le "corresponde" a él y "ni siquiera a ella autorizarlo". Asimismo, declaró que a las 19.43 del día de la dana no "sabía que había gente que se estaba ahogando" y que "no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada".

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aseguró este lunes que si Mazón no sabía lo que pasaba la tarde de la dana es porque "o eres un inútil" o "idiota", a la vez que le acusó de estar mintiendo en la comisión de investigación del Congreso y avanzó "probablemente" acabará en un juzgado.