Mazón asegura que cuando salió del Ventorro "no sabía que había gente que se estaba ahogando" en la dana

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha asegurado este lunes en el Congreso que a las 19.43 del día de la dana no "sabía que había gente que se estaba ahogando" y que "no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada".

Lo ha dicho durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso que investiga la gestión de la catástrofe en respuesta a los diputados de Compromís, Alberto Ibáñez, y al de ERC, Gabriel Rufián.

Ibáñez le ha preguntado dónde estaba a las 19.40 horas de aquel día, a lo que él ha contestado que "probablemente" en el Palau, ratificando el itinerario dijo que hizo tras salir de su comida en El Ventorro, pero añadiendo que no podía concretar el minutaje.

En todo caso, ha recalcado que a las 19.43 no sabía que había gente ahogándose y que no fue hasta "las cinco de la mañana del día siguiente" cuando se supo que había víctimas mortales.

"No hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada", había indicado también en su rifirrafe con Rufián, quién le ha recordado que el primer desaparecido fue un caminero a las 9 de la mañana del día 29 de octubre.