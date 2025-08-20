El PSPV aplaude la propuesta de condonación de la deuda por ser "necesaria, importante y beneficiosa" para la Comunitat

VALÈNCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha aplaudido la propuesta del Ministerio de Hacienda para la condonación de la deuda regional por ser una medida "necesaria, importante y beneficiosa" para la Comunitat Valenciana y ha considerado que nadie que piense en "el interés de los valencianos" se debería "oponer a que nos perdonen 11.200 millones" de euros.

De este modo ha valorado el portavoz adjunto del PSPV en Les Corts, Toni Gaspar, en declaraciones remitidas a Europa Press, la propuesta que aprobará próximamente el Consejo de Ministros para condonar una parte de la deuda regional, según la cual la Comunitat será la tercera región más beneficiada, con 11.210 millones de euros.

Según ha resaltado el diputado socialista, la propuesta "soluciona un problema concreto de los valencianos, que es lo que tiene que hacer la políticas, solucionar problemas". De hecho, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "debería ser el primero en reclamarlo".

"Si además se consigue consensos y acuerdos más allá de las siglas, tendremos alguna vez la financiación que merece esta Comunidad", ha resaltado Gaspar, que ha insistido: "Si con algo tan bueno y necesario como esta medida no hay apoyo unánime y todos buscan el desgaste del contrario, difícil va a ser conseguir la solución definitiva de la financiación autonómica".

A juicio del portavoz adjunto del PSPV en Les Corts, este es "el único camino, y no el permanente enfrentamiento estéril que desacredita a la política y a los que gestionamos lo público".

Andalucía y Cataluña serán las dos comunidades autónomas más beneficiadas de la propuesta que aprobará próximamente el Consejo de Ministros para condonar una parte de la deuda regional, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

El Gobierno tiene previsto aprobar "en breve" en el Consejo de Ministros esta propuesta del Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de todas las comunidades. Este planteamiento surge después del pacto que alcanzó el PSOE con ERC para condonar una parte de la deuda de Cataluña, que sería aplicable a las comunidades que lo pidieran.