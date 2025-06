El PSPV asegura que documentación oficial "demuestra" que varios consellers estaban "en su casa" la tarde del 29O

El PP lo tacha de "bulo" y acusa a los socialistas de "intentar manipular a la opinión pública" con "mentiras"

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSPV asegura que documentación oficial de la Generalitat "demuestra" que varios consellers del gobierno de Carlos Mazón estaban "en su casa" la tarde del 29 de octubre, el día de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y que dejó 227 víctimas mortales.

Así lo ha sostenido el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de síndics, en base a documentación solicitada a la Generalitat sobre los trayectos de los coches oficiales de los consellers el día 29O.

De acuerdo con la información difundida por los socialistas, el vehículo oficial de la consellera Ruth Merino (Hacienda y Economía) dejó de prestar servicio a las 19.20 horas y los de Vicente Martínez Mus (Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio) y Miguel Barrachina (Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca), a las 19.30 horas.

Mientras, el coche oficial del conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, le dejó a las 15.30 horas y dejó de prestar servicio a las 20.00 horas. En el caso de la exconsellera Salomé Pradas (Justicia e Interior), responsable del área de Emergencias el día de la dana, le dejó a la 01.30 horas y dejó de prestar servicio a la 01.54 horas (la hora de inicio está fijada a las 7.30). Y en el caso del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, dejó de prestar servicio a las 02.00 horas, según el PSPV.

Por el contrario, los socialistas, según ha explicado Muñoz, no disponen de información sobre los trayectos de la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; el conseller de Sanidad, Marciano Gómez; y la exconsellera de Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, puesto que no se la han facilitado hasta el momento.

MAZÓN "DEJA CAER" A PRADAS

A juicio del síndic del PSPV, con estos datos "parece" que Carlos Mazón "deja caer" a Salomé Pradas porque "considera que está amortizada políticamente". Sin embargo, ha hecho hincapié en que a estas alturas siguen "sin tener" todos los datos de los trayectos del jefe del Consell ya que la documentación a la que han tenido acceso es a la de las dietas de quienes fueran sus conductores pero no los trayectos. "No sabemos aún lo que hizo", ha remarcado.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que "por primera vez" la ciudadanía y la oposición dispone de "documentación acreditativa de lo que hizo Pradas" el 29 de octubre y que acredita sus trayectos durante aquella jornada. "Evidencia que el PP la deja caer definitivamente pero sigue encubriendo al 'president'", ha denunciado. "Hemos pasado de un PP de todos a la cárcel a todos al Ventorro", ha ejemplificado.

Según Muñoz, toda esta información "demuestra que el problema no fue Carlos Mazón, fue el Consell en su conjunto", al que ha reprochado su "irresponsabilidad" y "negligencia", lo que le "invalida en su conjunto". "El PP el día de la dana se desentendió de los valencianos", ha censurado.

CUANDO LLEGUE LA INFORMACIÓN DE MAZÓN "SE ACABÓ TODO"

Dicho esto, ha asegurado que a los socialistas ya no les sirve "el recambio o un sustituto" para Mazón porque el PP "ha incumplido su obligación de proteger a la ciudadanía valenciana", algo "imperdonable". "No puede seguir al frente de la Generalitat por su negligencia el día de la dana, no valen sustitutos o recambios, no nos valen otras personas. Los valencianos necesitan a los incompetentes y negligentes fuera de la institución", ha expuesto.

Preguntado por el caso concreto del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien ha asegurado en varias ocasiones que llegó a pasar la noche en su Conselleria, el síndic del PSPV ha indicado no disponer de información al respecto, pero ha afirmado no "creerse nada" del PP y ha invitado al conseller a acreditar que esto fue así. "Que lo acredite", ha exigido.

Fuentes de este departamento han asegurado a Europa Press que el conseller durmió en la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre, y así lo ha explicado incluso en sede parlamentaria, porque cuando se desplazó a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) no pudo acceder "y lo último que pensó fue irse a casa" y, de hecho, señalan que consta ese destino en la documentación oficial.

Muñoz ha deslizado la "casualidad" de que sí que puedan disponer de los trayectos de Salomé Pradas pero no tengan "nada" de los de Carlos Mazón. "Algo ocultan, es evidente", ha sostenido, para seguidamente señalar que "el premio gordo y lo que interesa a todo el mundo" es conocer la información relativa al jefe del Consell. "Y existirá, porque existe en el resto de casos", ha sostenido, y ha augurado: "El día que llegue esa información se acabó todo".

EL PP HABLA DE "BULOS" Y "MANIPULACIÓN"

Por el contrario, desde el PP, Juanfran Pérez Llorca ha denunciado los "bulos", los "relatos" y las "mentiras" del PSPV con el fin de "intentar manipular a la opinión pública" con estos datos y ha argumentado que el hecho de que un conseller no dispusiera del coche oficial no significa que estuviera en su casa o no trabajando. "Yo tengo derecho a coche oficial como síndic y no lo he utilizado nunca, y puedo asegurar que no he dejado de trabajar por no tener coche", ha argumentado.

"Huyo de ese tipo de interpretaciones", ha argumentado sobre las conclusiones de los socialistas, a los que ha reclamado "rigor" y que no "manipulen". "El arte de la creación de bulos y mentiras del PSOE en Madrid ha llegado a la Comunitat Valenciana", ha avisado.

Dicho esto, ha considerado "muy grave" que tengan que ser los consellers quienes hayan de "refutar las palabras" del síndic socialista, al que ha reprochado que haya asegurado que "piense que el único sitio donde se sabrá la verdad" es la comisión de la dana del Congreso. "¿Es que no confía en el juzgado?", le ha preguntado.