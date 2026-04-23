El PSPV celebra el 25 d'Abril a las puertas de Les Corts entre críticas a la "anomalía" impuesta por el PP y Vox

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (c), participa en la conmemoración de la celebración del 25 de abril a la puerta de Les Corts Valencianes, a 23 de abril de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha llevado este jueves a las puertas de Les Corts Valencianes la celebración de la jornada del 25 d'Abril, día en el que tradicionalmente el parlamento valenciano recordaba la batalla de Almansa y entregaba las altas distinciones Francesc de Vinatea, y que no celebrará en esta ocasión por segundo año consecutivo. Los dirigentes socialistas han desplegado una pancarta con el lema '25 d'Abril. Un año para recuperar el autogobierno'.

Todo ello, después de que Vox confirmara esta misma semana que el parlamento valenciano no celebraría, por segundo año consecutivo, el 25 d'Abril, algo que lamentaron el PSPV y Compromís al percibir "una degradación ética, moral e institucional" desde que la formación de Santiago Abascal preside la cámara autonómica. Días antes, el PP evitó concretar la decisión de este año, aunque los 'populares' ya avisaron de que "el día de los valencianos es el 9 d'Octubre".

Fuentes de la Presidencia de Les Corts confirmaron a principios de semana que este año no habrá celebración porque "en estos momentos de tanta inestabilidad política e institucional, el deber de esta Presidencia es buscar la unidad de todos los valencianos, alicantinos y castellonenses, aquellos a los que este parlamento representa". Y señalaron que, "ante la falta de consenso entre los diferentes grupos parlamentarios de cómo es la mejor manera de celebrar esa unidad, sin imponer ni condicionar nada, se ha optado por tomar esta decisión".

Ante esta situación, los socialistas valencianos han llevado la reivindicación del 25 d'Abril a las puertas de la cámara con una convocatoria este jueves a la que han asistido la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y buena parte del grupo socialista en Les Corts, encabezado por su síndic, José Muñoz. También se ha visto al secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell.

En declaraciones a los medios, Morant ha puesto en valor que el 25 d'Abril se celebra el Día de Les Corts, "la institución de máxima representatividad del autogobierno valenciano" y ha considerado "una anomalía más, una anomalía política, una anomalía democrática" que la cámara, "en manos de Vox y del PP, no quiera celebrar" esta jornada. "Han renunciado a defender los intereses y los derechos de los valencianos y las valencianas", ha reprochado a ambas formaciones.

Dicho esto, ha sostenido que, si el 'expresident' Carlos Mazón "dimitió después de la dana como 'president' de la Generalitat, lo cierto es que --el actual jefe del Consell Juanfran-- Pérez Llorca también ha dimitido de sus responsabilidades". "Lo vemos cada vez que renuncia a defender los intereses de los valencianos, por ejemplo en temas como la financiación, la vivienda o de autogobierno y competencias puramente autonómicas como la sanidad o la educación", ha expuesto.

"FALSO NACIONALISMO" DEL PP Y VOX

Además, la líder del PSPV ha cargado contra el PP y Vox por su "falso nacionalismo que defiende el valencianismo y no es cierto": "Es un nacionalismo franquista que defiende una España grande y libre y no la identidad, la cultura y los derechos propios de los valencianos y las valencianas".

Así, frente a quienes se están "plegando a la ultraderecha" o a "los intereses de Madrid, los que defiende --el líder del PP Alberto Núñez-- Feijóo", como a su juicio es Llorca, ha reivindicado que el PSPV estará del lado "de los derechos, la autonomía y el autogobierno valenciano". "Nosotros sí defendemos un modelo de financiación que sea bueno para los valencianos, sí defendemos un plan de vivienda que no sea para los jetas y los caraduras, sí defendemos la sanidad y la educación pública", ha enumerado.

Por eso mismo, ha indicado que los socialistas acuden hoy frente a Les Corts para "contarle a la ciudadanía que queda un año para que podamos recuperar esta institución y el gobierno de la Generalitat, si no avanzan las elecciones". "Estamos preparados, estamos dispuestos a volver a defender los intereses valencianos y las valencianas y, sobre todo, a defender nuestro autogobierno, que es el principal derecho que hemos podido adquirir históricamente. No podemos dejarlo perdido", ha proclamado.