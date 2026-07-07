PSPV y Compromís afean a Badenas (Vox) un comportamiento "fascista" y que "justifique" el "asalto" a locales

Archivo - El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas (Vox), en imagen de archivo - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSPV y Compromís en el Ayuntamiento de València han reprochado al concejal de Patrimonio, Juan Manuel Badenas (Vox), un comportamiento "fascista" y que "justifique" el "asalto" a la sede del Sindicat d'Estudiants y otros locales municipales.

Badenas ha justificado en un video publicado en redes sociales su entrada en un local del Sindicat d'Estudiants en la ciudad --que esta organización denuncia que se ha producido de forma ilegal y la califica de "allanamiento"-- ante el "interés" por cumplir con su "obligación" como edil responsable de Patrimonio, que es que se lleve a cabo "un uso adecuado de los inmuebles municipales y prevenir riesgos y daños a las personas" que los visitan.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Borja Sanjuan, ha vuelto a reclamar a la alcaldesa María José Catalá el cese "inmediato" de Badenas, del que ha señaladoq ue ha reconocido que "ha actuado de la misma manera en otros 15 locales municipales". Los socialistas pedirán el listado completo de los inmuebles afectados y todos los expedientes administrativos correspondientes para conocer cómo se ha actuado en cada caso.

Sanjuan ha advertido en un comunicado de que el reconocimiento realizado por el concejal de Patrimonio "agrava todavía más unos hechos de enorme gravedad institucional, ya que confirma que la actuación llevada a cabo en la sede social del Sindicato de Estudiantes no fue un episodio aislado, sino una forma de proceder reiterada desde una delegación municipal".

Para el portavoz socialista, resulta "imprescindible esclarecer qué actuaciones se han realizado, sobre qué entidades y con qué cobertura administrativa". De esta manera, ha confirmado que su grupo reclamará "toda la documentación relacionada con estos procedimientos para comprobar si se han respetado las garantías legales y los derechos de las entidades afectadas".

"La opacidad con la que se ha actuado hace necesario conocer el alcance real de unas actuaciones que afectan directamente al patrimonio municipal y a los derechos de quienes ocupan estos espacios", ha indicado y ha reclamado a Catalá que asuma "su responsabilidad" porque "la responsabilidad política de estos hechos no recae únicamente sobre Badenas, sino también sobre la alcaldesa, que mantiene en su gobierno a un concejal que reconoce públicamente este tipo de actuaciones".

"No puede ser que haya un fascista en este Ayuntamiento decidiendo solamente por su propio criterio quién merece y quién no merece un local, o lo que es peor, quién merece y quién no merece que se respeten sus derechos. Es bochornoso que María José Catalá mantenga a Juan Manuel Badenas, porque si ella reconoce que no habría hecho lo que ha hecho su concejal, lo que tiene que hacer es cesarlo, porque todo lo que hace Juan Manuel Badenas es por delegación expresa de la alcaldesa", ha manifestado.

"INSULTO A LA INTELIGENCIA"

Por su parte, la portavoz Compromís per València, Papi Robles, ha criticado que, "de nuevo", Badenas utiliza las redes sociales "para intentar demostrar que hace algo en el Ayuntamiento". "No deja de ser vergonzoso que saque pecho de conocer el estado de las instalaciones municipales más de tres años después de llegar al gobierno. Dice que ha visitado 15 locales; es decir, sus visitas les salen por un pico a los valencianos, teniendo en cuenta que cobra 82.000 euros al año. Es un insulto a la inteligencia que trate de justificar su nulo trabajo con este tipo de videos", ha sostenido en un comunicado.

No obstante, considera que el edil de Vox "no entra en el fondo de la cuestión: ¿por qué asaltó el local del Sindicat d'Estudiants sin notificar ni seguir el procedimiento administrativo correcto?" "¿Por qué intentó hacer lo mismo con el local de FAMPA?", se ha preguntado, y ha añadido que la respuesta "no la da porque no la tiene, porque actúa con la lógica fascista de quien se cree por encima de la ley y se apropia de las instituciones como si fueran suyas".