Archivo - El 'expresident' Carlos Mazón, a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular en la sede de calle Génova, a 19 de mayo de 2025, en Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís han reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que siga dejando en el aire la continuidad del 'expresident' de la Generalitat y diputado del PP en Les Corts, Carlos Mazón, en la política, de cara a las elecciones autonómicas de 2027: "El Partido Popular tiene pánico a que Mazón deje de estar aforado ante la justicia".

Así han reaccionado los partidos de la oposición, en rueda de prensa tras la junta de síndics en Les Corts, a las declaraciones que ha realizado Feijóo este miércoles en un podcast.

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha subrayado que Mazón ya dimitió hace un año como jefe del Consell y ha dejado en el aire si seguirá o no en política: "En la siguiente legislatura, veremos a ver lo que ocurre". Además, Feijóo ha reiterado que la gestión de la Generalitat en la dana "no fue correcta", pero ha recalcado que "la principal responsabilidad", de acuerdo con las competencias, era del Gobierno.

Desde el PSPV, José Muñoz ha augurado que tanto Feijóo como el conjunto del PP seguirán "apoyando incondicionalmente" a Mazón de cara a los comicios autonómicos, ya que ha recordado que "lo han aplaudido desde el primer día" y después de su dimisión permitieron que siga como aforado en Les Corts.

Muñoz ha subrayado que "Mazón no dimitió por voluntad propia, sino que le dimitieron las víctimas de la dana en el funeral de Estado, porque su situación era insostenible", y ha criticado que el 'expresident' siga como diputado del PP, cobrando un plus por ser "portavoz de una comisión que no se ha reunido" y, además, cobrando dietas de kilometraje cuando dispone de coche oficial.

"Todo esto lo hace con la aprobación y con el acuerdo del Partido Popular y, por supuesto, de Feijóo", ha aseverado el síndic socialista.

"O IRÁ EN LISTAS O LO HARÁN SENADOR"

De cara a 2027, ha explicado su "teoría de lo que va a ocurrir" con Mazón: "Lo van a meter, si ya no está, en la Diputación Permanente para que, cuando Les Corts se disuelvan, él continúe como aforado hasta del día de las elecciones". A partir de ahí, ha augurado que "o bien lo meterán en las listas autonómicas o lo harán senador autonómico".

Y ha sostenido que se debe a que "el PP tiene pánico a que Mazón deje de estar aforado porque es uno de los suyos y son cómplices con su actitud". "Feijóo está absolutamente deslegitimado para pedir responsabilidades políticas mientras siga manteniendo a una persona indigna como Carlos Mazón", ha enfatizado.

Como síndic de Compromís, Joan Baldoví ha señalado que si ni el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ni el propio Feijóo son capaces de decir "de manera taxativa" que Mazón no va a ir en las listas "indica dos cosas": o que Mazón los tiene cogidos por algún sitio o que son dos personas que no respetan la memoria de las 234 víctimas" de la dana.

"Una persona que no estuvo a la altura de su responsabilidad no puede ir en ninguna lista porque no respeta ni representa a nadie", ha subrayado, para calificar de "indecente que Feijóo mantenga abierta la posibilidad de que Mazón siga como aforado para no comparecer ante la jueza de Catarroja" que instruye la causa de la dana.