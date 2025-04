PSPV y Compromís celebran el rechazo a la personación de la Generalitat en la causa de la dana: Es decisión "correcta"

Vox considera que la posición del Consell era "más que razonable" y el PP no tiene "nada que decir ni que comentar"

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han celebrado el rechazo de la jueza que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre de denegar la personación de la Generalitat en la causa como responsable civil subsidiaria y han considerado que es una decisión "correcta" de la instructora, mientras que Vox ha argumentado que la intención de la administración autonómica de participar en el proceso era "más que razonable" y el PP ha rechazado pronunciarse al respecto.

De este modo lo han manifestado, en declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts, tras conocer la decisión de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) notificada en un auto dictado y notificado este miércoles a las partes.

De un lado, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha argumentado que la negativa de la jueza revela que el PP "está utilizando los impuestos de todos los valencianos para salvar judicialmente a Carlos Mazón", puesto que la intención de la Generalitat al personarse en la causa, a su juicio, era "tener información de primera mano de lo que se está instruyendo contra los responsables de la responsabilidad" del 29O.

Para el portavoz socialista, el 'president' de la Generalitat "está en un proceso de intento de salvarse a sí mismo y en una reconstrucción personal", por lo que el intento de personarse como responsable civil subsidiaria "demuestra que Carlos Mazón está más preocupado de sí mismo que de los valencianos y valencianas". "No puede utilizar los impuestos de los valencianos para salvarse judicialmente a sí mismo, no lo vamos a consentir", ha garantizado.

Es más, Muñoz ha sostenido que cuando la Generalitat "dice que se quiere personar es porque está asumiendo que tiene responsabilidad, que tiene culpa, que es responsable de lo que ocurrió el día de la dana", por lo que "esa responsabilidad que está asumiendo, incluso me atrevería a decir judicial, tiene que ser responsabilidad política de Carlos Mazón".

Todo ello, a juicio del síndic socialista, demuestra que el jefe del Consell "no puede estar ni un minuto más al frente de la institución, porque está asumiendo, aunque la jueza le deniegue la posibilidad de personarse, la responsabilidad civil subsidiaria", aunque desde el PSPV piensan "que tiene más, pero al menos esa ya la asume como propia". "Como le pidieron las víctimas, lo que tiene que hacer Carlos Mazón es declarar voluntariamente ante la jueza de instrucción, dimitir y convocar elecciones", ha zanjado.

LA DECISIÓN "TIENE PRECEDENTES"

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha considerado que la decisión de la jueza de Catarroja es "correcta" y ha hecho hincapié en que "tiene precedentes", como el caso del accidente de metro de 2006. Además, ha aprovechado para criticar el nuevo "cambio de criterio" del 'president' de la Generalitat, "que apenas hace un mes dijo que no querían personarse" en la causa y ahora sí.

Para el portavoz de la coalición, el único objetivo de la Generalitat detrás de esta personación era "obtener toda la información posible para preparar su defensa" con el propósito de "quedar impunes de todo este desastre y de la mala gestión de la dana". "En su momento ya tendrán que declarar", ha señalado.

LA PERSONACIÓN TENÍA "TODO EL SENTIDO DEL MUNDO"

Por el contrario, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha mostrado "todo el respeto" a las decisiones judiciales, pero ha considerado que aceptar la personación de la Generalitat en la causa tenía "todo el sentido del mundo", dado que la administración autonómica "podría resultar condenada, en su caso, como responsable civil subsidiaria". Por tanto, era "más que razonable" para que la Generalitat estuviera "al tanto de todos los trámites y todo el expediente".

En todo caso, ha augurado que, dado que la jueza de instrucción "no ha considerado adecuado" aceptar la personación, la Generalitat "lo recurrirá" y durante la apertura del juicio oral, "si en su caso se abre, el juez correspondiente podrá admitir la personación si se le planteara".

Finalmente, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha manifestado el "respeto absoluto a la investigación judicial" y ha asegurado que no tiene "nada que decir ni nada que comentar". "Ya saben que no me meto en estas cuestiones judiciales", ha esgrimido.