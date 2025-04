PSPV y Compromís condenan las amenazas a Mazón y exigen que no se “banalicen” las manifestaciones por la dana

Vox cree que hay "una doble vara de medir" si las críticas van contra Sánchez

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís, los principales partidos de la oposición, han expresado su condena a las amenazas e insultos contra el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, en redes sociales, al tiempo que han lamentado el “clima de conflictividad verbal” en la política valenciana y han exigido que no se “banalicen” las manifestaciones ciudadanas contra la gestión de la dana del 29 de octubre.

Por su parte, Vox ha instado a calmar los “ánimos” en el debate político y ha denunciado una “doble vara de medir” por parte del Gobierno y de la izquierda ante este tipo de insultos. Y el PP ha pedido “despolitizar cualquier tipo de protesta” y ha criticado que “el Ministerio del Interior no dé información intencionadamente que ha habido una detención” por amenazar a Mazón.

Así han valorado los cuatro grupos de Les Corts, en rueda de prensa tras la junta de síndics, la detención de un hombre por amenazar de muerte a Mazón en varias ocasiones en redes sociales. Un juzgado de Catarroja (Valencia) lo ha dejado en libertad con medidas cautelares.

Desde el PSPV, José Muñoz ha condenado “sin ningún tipo de condiciones” estas amenazas porque “no caben en democracia”, por lo que ha pedido que “caiga el peso de la ley” sobre el arrestado.

Dicho esto, ha subrayado que los socialistas son “duros en la crítica pero respetuosos”, mientras considera que “Mazón no puede decir lo mismo” por “echar más gasolina al fuego” por sus críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por marcharse durante su visita a Paiporta el 4 de noviembre junto al rey Felipe VI, una visita que se saldó con incidentes y con “una agresión física” contra el también líder del PSOE.

El síndic socialista también ha lamentado las críticas del PP hacia la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, después de que un diputado ‘popular’ la llamara “ratonera de Valencia”. “¿Alguien ha visto a Mazón condenar estas afirmaciones?”, se ha preguntado.

"ALGUIEN TIENE QUE HACER ALGO"

“Estas afirmaciones desagradables, desafortunadas, indignas y frívolas hacen un flaco favor a la sociedad, a las víctimas y a la memoria. Alguien tiene que hacer algo”, ha urgido, y ha vuelto a exigir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “actúe contra Mazón”.

Joan Baldoví (Compromís) ha defendido que “en una democracia no se pueden permitir las amenazas” y que no se deben “utilizar” políticamente. La portavoz adjunta Isaura Navarro ha añadido que representantes de la coalición valencianista como el exalcalde de València Joan Ribó “han sufrido este tipo de amenazas y no fue detenida ninguna persona”.

En cualquier caso, ha condenado “todo tipo de amenazas” y ha instado a perseguirlas, al tiempo que ha negado que Compromís esté detrás de las protestas a Mazón en actos como su visita de la semana pasada a las fiestas de la Magdalena en Castelló de la Plana.

Respecto a las protestas por la dana, ha denunciado que “es absolutamente indecente que se intente banalizar una manifestación organizada” porque supone “insultar la memoria de las personas que murieron”. Es algo que ha ligado con “la desesperación de un Partido Popular que ve que cada mes salen a la calle miles y miles de valencianos”.

NO "INCENDIAR LA CALLE"

Como síndic de Vox, José Mª Llanos ha advertido que “se están exagerando los ánimos” en Les Corts y ha pedido no “incendiar la calle” con estas posiciones, algo en lo que “todos” deberían colaborar: “Tenemos que ser comedidos en nuestros planteamientos, pero eso no significa que no llamemos a las cosas por su nombre”.

Ha denunciado que, la semana pasada en Castelló, “una serie de personas, incluso parientes de algunos representantes de partidos políticos del Botànic, insultaron al ‘president’”. Además, ha sostenido que hay “una doble vara de medir” por parte del PSOE ante este tipo de insultos o amenazas cuando van contra Sánchez.

Desde el PP, su síndic, Juanfran Pérez Llorca, ha coincidido en denunciar que en la visita de Mazón a Castelló hubo “dirigentes de Compromís haciendo una quedada a través de redes sociales para que la gente fuera allí”. Ahora bien, ha apostado por rebajar la “crispación” y ha agradecido que la izquierda condene las amenazas.

“También es triste, y también lo quiero condenar, que no se dé la información intencionadamente por parte del Ministerio del Interior que había habido una detención”, ha añadido, al considerarlo “preocupante”.

El ‘popular’ ha llamado a “intentar despolitizar cualquier tipo de protesta o de acción si de verdad estamos preocupados por todas las víctimas de la dana”. “Hay que mostrar muchísimo respeto a todos los damnificados, pero los políticos tenemos margen de sobra para manifestar nuestra opinión”, ha defendido, y ha pedido “dejar a las asociaciones de víctimas en paz” porque “no necesitan la tutela de ningún partido político”.