PSPV y Compromís creen que el PP debe expulsar a Mazón del grupo parlamentario si este no renuncia a su acta de diputado

El expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón durante el pleno de toma de posesión del nuevo president, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han considerado que el PP debe expulsar a Carlos Mazón del grupo parlamentario si este no renuncia a su acta de diputado en Les Corts, tal y como han venido reclamando ambas formaciones tras su dimisión como 'president' de la Generalitat hace unas semanas, y han sostenido que no hay "motivo más grande" para hacerlo sabiendo que ha "abandonado a su pueblo" el día de la dana.

En rueda de prensa tras la junta de síndics de este miércoles, José Muñoz (PSPV) ha insistido en que Mazón "no puede continuar como diputado" porque a día de hoy "sigue ocultando información" sobre el día de la dana y, ante esta situación, ha exigido al nuevo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que le pida el acta puesto que tiene "toda la facultad" para hacerlo tras las "reiteradas mentiras" de Mazón.

Paralelamente, el síndic socialista ha exigido conocer "el nombre y apellidos de la persona que se supone borró las llamadas y mensajes" del que fuera jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, puesto que, según ha explicado, durante su declaración ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso este "aseguró que fue un funcionario de la Generaltiat el responsable de que no pueda entregar esa documentación a la jueza".

Para los socialistas, esta afirmación "no puede quedar ahí sin más, sabiendo que Cuenca fue una de las personas que paralizó decisiones que se querían tomar en el Cecopi por parte de la --entonces-- consellera Salomé Pradas". Asimismo, han preguntado a Mazón si "mintió con su listado de llamadas, como ha sugerido" Pilar Montes, directora general de la Secretaría del gabinete del expresidente de la Generalitat en su declaración como testigo este miércoles ante la jueza que investiga la gestión de la dana.

De su lado, Joan Baldoví (Compromís) ha cuestionado que si Carlos Mazón ha dimitido como 'president' de la Generalitat por qué no lo hace también como diputado y le ha preguntado cómo sigue en Les Corts si entiende "que no ha estado a la altura". Dicho esto, ha afeado a Llorca por qué no le reclama el acta, "como le piden las víctimas" de la dana, y ha expuesto: "Dice que no se la puede pedir, pero sí que le puede expulsar".

A su juicio, esta decisión estaría avalada puesto que Mazón es un afiliado del PP que ha "abandonado a su pueblo" y sus propias responsabilidades con la dana y el día de la tragedia "prefirió estar cuatro horas" fuera y se "desentendió de la desgracia". "¿Qué motivo más grande hay para expulsar a un militante? ¿No es un motivo para expulsarle?", ha remarcado. "Ahí estamos con las víctimas, hay que pedirle el escaño o la expulsión del grupo parlamentario", ha resumido.

"NO TODO VALE"

Por el contrario, José Mª Llanos (Vox), preguntado por si cree que Mazón debería entregar su acta de diputado, como exigen el PSPV y Compromís, ha considerado que "no todo vale en política" y ha cargado contra la izquierda: "Está acostumbrada históricamente a ejecutar a personas en la plaza pública y nosotros por ahí no vamos a pasar".

A estas palabras ha respondido Baldoví (Compromís), que ha replicado a Llanos que si hay "un partido que ha pedido la ilegalización" de otras formaciones precisamente ha sido Vox en el Congreso y ha argumentado: "Si un 'president' ha dimitido es porque no ha estado a la altura de sus responsabilidades". Por tanto, si Mazón "entiende que lo ha hecho mal de 'president', quién nos dice que lo hará bien de diputado", ha deslizado.

El síndic de Compromís ha recalcado que desde la coalición no quieren "ajusticiar" a nadie, sino reclamar "lo que quiere el 90% de la población: que Mazón sea historia de una vez por todas porque no representa a nadie del pueblo valenciano y le ha abandonado". "No hay motivo más grande para solicitar la expulsión de tu partido a uno que, teniendo la máxima responsabilidad, abandona a su pueblo cuatro horas", ha incidido.

Baldoví ha censurado que Carlos Mazón el día de la dana estuvo "pasando de todo sabiendo que habían muertos y cuando le dicen que había un muerto en Utiel responde que 'cojonudo'". "Si esto no es motivo para expulsar a un miembro de un partido, que baje nuestro Señor y lo vea", ha zanjado.