PSPV y Compromís critican las incidencias en Metrovalencia: "Volvemos a la rutina de la mano de Catalá y Pérez Llorca"

Archivo - Aglomeraciones en una estación de Metrovalencia, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han criticado este miércoles que la vuelta de vacaciones en la provincia de Valencia haya venido acompañada de retrasos y supresiones de algunos trenes en cuatro líneas de Metrovalencia a raíz de una avería provocada al caer parte del falso techo sobre la catenaria en la estación de Ángel Guimerà, lo que ha provocado supresiones parciales o totales de algunas unidades durante la mañana.

De un lado, el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, en declaraciones a los medios, ha censurado que, en el marco de la "demostración de que el PP no sabe gobernar", este miércoles "muchos valencianos se han visto en su primer día de trabajo --tras las vacaciones de Navidad-- con cortes en las líneas de Metrovalencia".

En este sentido, ha hecho hincapié en que las líneas de metro "siguen sin circular con los informes de seguridad preceptivos que deberían tener y, por tanto, poniendo el riesgo la seguridad de las personas que están utilizando las afectadas por la dana del 29 de octubre" de 2024. "Como vemos, el PP también golpea el transporte público", ha agregado.

Por su parte, Compromís ha criticado en varios mensajes en sus perfiles en redes sociales que los metros circulen este miércoles "a tope", con "retrasos de frecuencias" y "ninguna información en las pantallas", al tiempo que ha aprovechado para cargar contra el 'president' de la Generalitat y la alcaldesa de València: "Volvemos a la rutina con Metrovalencia de la mano de --María José-- Catalá y --Juanfran-- Pérez Llorca".

Así, desde la coalición han denunciado que el transporte público en València está "cada día peor", con escenas este miércoles de "gente en los andenes sin poder acceder, metro y autobuses colapsados, pantallas sin información y recortes en inversiones para solucionar estos problemas". "Los recortes en Metro y EMT y el impulso a la llegada de más coches en València está colapsando la ciudad", han advertido.