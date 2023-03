PSPV y Compromís denunciarán a Mazón si mantiene asesores a los "diputados tránsfugas" Gutiérrez y Parra

Piden convocar un pleno extraordinario para reclamar el cese de los no adscritos y acusan a Mazón de liderar un "gobierno ilegítimo"

ALICANTE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos PSPV-PSOE y Compromís en la Diputación de Alicante han anunciado que emprenderán acciones legales contra el presidente de la corporación, Carlos Mazón, si no cesa a los ocho asesores de los "diputados tránsfugas" Javier Gutiérrez y Julia Parra --que han abandonado Ciudadanos (Cs) para pasar al grupo de No Adscritos--, pues consideran que sería un caso de malversación y prevaricación de fondos públicos.

Así se han expresado este jueves el portavoz socialista en la institución, Toni Francés, y el de la coalición valencianista, Gerard Fullana, que han ofrecido una rueda de prensa conjunta. Esta se produce después de la salida de Cs de Parra y Gutiérrez y su paso a los no adscritos y de que el equipo de gobierno de la corporación haya confirmado que ambos mantendrán sus competencias como vicepresidenta y diputada de Cultura y diputado de Infraestructuras, respectivamente.

"Si no se produce el cese de los ocho asesores, que cuestan 400.000 euros al año a la Diputación y que antes tenía Cs y ahora tienen Parra y Gutiérrez, vamos a iniciar acciones legales contra Mazón como responsable. Estaríamos ante un caso de malversación y prevaricación de fondos públicos, porque de acuerdo con el reglamento no pueden tener ni un asesor los diputados tránsfugas", ha aseverado Francés.

En este sentido, ha apuntado que el reglamento orgánico de la corporación provincial, que fue aprobado en esta legislatura, es "muy claro en su articulado cuando habla de tránsfugas". "Dice que no pueden tener salario ni asesores y, a día de hoy, mantienen ocho asesores que no pueden tener", ha expresado.

"Son asesores ilegales que Mazón debe cesar de forma inmediata. Si no, estaría incurriendo en un posible delito de prevaricación y malversación de fondos públicos, porque está pagando a los tránsfugas, comprando voluntades con dinero de la Diputación", ha denunciado, al tiempo que ha añadido que sería "irresponsable y deshonesto por faltar al respeto democrático".

En la misma línea, Fullana ha añadido que los asesores están en representación de su partido político en todos los organismos autónomos, por lo que "deben ir fuera". "Mazón debe demostrar si está del lado de la democracia valenciana o de un chiringuito que se sostiene con unas personas que han mentido a sus votantes. Este gobierno tránsfuga e ilegítimo debe reaccionar y volver a ser un gobierno democrático", ha reclamado.

Asimismo, han anunciado que han presentado una petición conjunta para convocar un pleno extraordinario --tienen un plazo de quince días para hacerlo-- en el que se debata el cese de Gutiérrez y Parra. Fullana ha resaltado que servirá para que Mazón "dé explicaciones" y, al mismo tiempo, se "evidencie porque es una votación a mano alzada".

"Va a tener que dar la cara porque por aquí no está, lo he visto en la Magdalena y en Fallas todos los días y no está por aquí. Lo que hacemos es obligarlo a venir a un pleno a dar explicaciones. Como mínimo, que deje de ir de fiesta en fiesta y venga a la Diputación obligado para levantar la mano. Cuando Mazón levante la mano para mantener un gobierno tránsfuga e ilegítimo, automáticamente no estará capacitado para seguir como presidente de la Diputación y, mucho menos, como candidato a la presidencia de la Generalitat", ha denunciado Fullana.

Francés ha lamentado que ven "con muchísima preocupación y vergüenza lo que pasa en la Diputación". "Una vez más, el zaplanismo cae en las mismas prácticas vergonzosas para todos los ciudadanos", ha expresado, en relación a los que considera "tránsfugas mantenidos por Mazón".

"CORRUPTO Y CORRUPTOR"

"El transfuguismo es corrupción y el zaplanismo sabe muy bien que la corrupción necesita de dos actores: el corrupto y el corruptor. El corruptor es Mazón, que ha permitido este salto a los no adscritos de dos diputados con promesas de mantenerlos en sus cargos y responsabilidades", ha denunciado.

Al mismo tiempo, ha acusado al presidente de la corporación provincial de "comprar voluntades, concejales y diputados". "Está tergiversando, manipulando la democracia y se está burlando de los ciudadanos para conseguir su único objetivo, que es el poder", ha subrayado.

Además, Francés ha apuntado que también pedirán la renuncia a Gutiérrez y Parra como diputados, puesto que considera que si no están de acuerdo con las decisiones de su partido deben irse "a casa, pero no robar un acta como han hecho".

El portavoz socialista ha afeado una "coordinación perfecta" entre los discursos de Gutiérrez y Parra y el de Mazón y ha criticado que, desde el inicio de la legislatura, veía que "no había diferencia ninguna" entre los diputados del Cs y los del PP.

"MANUAL ZAPLANISTA, A RAJATABLA"

Por su parte, Fullana ha sostenido que Mazón "no está a la altura de la democracia valenciana" y ha considerado que dirige "un gobierno ilegítimo". "Pasa lo mismo que hace 25 años, pero en lugar de Benidorm y Zaplana, ahora es la Diputación de Alicante y su hijo político, Mazón", ha recalcado.

"El manual zaplanista se cumple a rajatabla. Primero, ha enchufado a todos los cargos de antaño y luego ha vuelto al modus operandi favorito del zaplanismo para acceder al poder, cualquier medio es bueno", ha destacado.

El portavoz de Compromís también ha criticado la gestión de Gutiérrez y Parra, que considera "un fracaso en la gestión y ahora un fracaso ético". En cuanto al diputado de Infraestructuras, ha afirmado que "no se ha ejecutado ni el 20 por ciento" del plan de su área; mientras que la responsable de Cultura anunció la llegada de exposiciones que "nunca han llegado".

"Tienen poca credibilidad. Lo honrado sería decir: Ese partido no me representa, me voy a casa", ha recalcado. Al mismo tiempo, ha puesto en cuestión que vayan a renunciar al salario y ha afirmado que "van a tener un sueldo parecido con la asistencia", con las convocatorias de plenos y comisiones extraordinarias.