PSPV y Compromís enmiendan a la totalidad el presupuesto del Consell para 2026 por "responder a las prioridades de Vox"

Los síndics de Compromís y PSPV en Les Corts, Joan Baldoví y José Muñoz, en un pleno - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

PSPV y Compromís registran este viernes en Les Corts sus enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026, al considerar que "responden a las prioridades de Vox" y no a las de los valencianos e incluyen recortes en los servicios públicos de la Comunitat.

Así lo han manifestado el síndic socialista, José Muñoz, y el diputado de Compromís Carles Esteve en sendas declaraciones a los medios para explicar las enmiendas a la totalidad de ambos grupos.

Estas enmiendas, que se debatirán en el pleno de Les Corts del próximo 17 de junio, van contra el proyecto presupuestario que presentó la Generalitat la semana pasada tras anunciar Vox un acuerdo con el Consell del PP basado en tres pilares: bajada de impuestos, prioridad nacional y acceso a la vivienda.

Desde el PSPV, Muñoz ha denunciado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quiere "contentar a la extrema derecha" con estas cuentas para ser el candidato del PPCV en las elecciones autonómicas de 2027. Además, considera que los presupuestos "no dan una respuesta a la realidad social de los valencianos" y suponen "una degradación progresiva de los servicios públicos".

"No podemos apoyar unos presupuestos que recortan en lo que de verdad importa", ha explicado. Frente a ello, ha reiterado que el grupo socialista presentará, vía enmiendas "unos presupuestos alternativos para lo que realmente importa a la ciudadanía valenciana".

"Nosotros no nos resignamos a que los toros tengan más dinero que la memoria democrática, a que las ayudas del alquiler vuelvan a bajar, a que la prioridad en vivienda sea crear oficinas antiokupación en lugar de construir vivienda pública para los jóvenes --ha ilustrado--. No nos vamos a resignar a que el PP de Pérez Llorca continúe en esa degradación progresiva de los servicios públicos".

En la misma línea, el representante de Compromís ha afirmado que el proyecto de presupuestos se basa "en las prioridades de Vox" porque este partido tiene "con la correa muy apretadito al PP valenciano": "Responde a la prioridad nacional de Vox y muy poco a las prioridades de valencianos y valencianas que están en la calle".

Entre las partidas presupuestarias, Esteve ha acusado al Consell de no haber asumido "ninguna de las demandas" del profesorado en huelga, que ya afronta su cuarta semana, y de "recortar un 24% las ayudas al alquiler de personas jóvenes y personas vulnerables", así como de "recortar 191 millones en personal" en la Conselleria de Sanidad, "en la ejecución del presupuesto del año pasado", mientras las urgencias de los hospitales valencianos están "desbordadas".

"Y lo que es peor --ha advertido--, en el Consell se jactan de decir que no tenemos dinero para resolver eso y están reduciendo 160 millones de euros la recaudación porque bajan impuestos a los más ricos y dan migajas al resto". A su juicio, con ese dinero "perfectamente se podrían bajar las ratios o mejorar la oferta salarial que se ha hecho al profesorado".